Традиционно учебный год в школах Эстонии начнется с торжественных актов 1 сентября. В Министерстве образования подтвердили, что и в этом году большинство школ в Эстонии начнут учебный год в первый день сентября, несмотря на то, что это воскресенье.
Новый учебный год начнется в воскресенье
- Некоторые частные и международные школы начинают учебный год на неделю раньше. Школы могут сами выбирать первый день занятий, но при этом они должны обеспечить, чтобы в учебной четверти было не менее 175 учебных дней, - сказала советник по коммуникациям Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ.
В марте 2023 года вступили в силу обновленные государственные учебные программы. Все общеобразовательные школы Эстонии должны обновить свои учебные программы к 1 сентября 2024 года.