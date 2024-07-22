Новый учебный год начнется в воскресенье

- Некоторые частные и международные школы начинают учебный год на неделю раньше. Школы могут сами выбирать первый день занятий, но при этом они должны обеспечить, чтобы в учебной четверти было не менее 175 учебных дней, - сказала советник по коммуникациям Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ.