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Последний этап строительства уличной зоны Йыхвиской основной школы останется на следующий год

Эрик Гамзеев
, журналист
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У здания Йыхвиской основной школы со стороны детского сада было установлено тартановое покрытие и некоторые игровые элементы. В следующем году на покрытом щебнем склоне планируется построить деревянные ступени и лесенки для зоны обучения под открытым небом.
У здания Йыхвиской основной школы со стороны детского сада было установлено тартановое покрытие и некоторые игровые элементы. В следующем году на покрытом щебнем склоне планируется построить деревянные ступени и лесенки для зоны обучения под открытым небом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Для завершения строительства Йыхвиской основной школы, которое длилось три года, осталось сделать еще один шаг - завершить строительство зоны обучения под открытым небом, которая находится у школьного здания со стороны детского сада.

В начале лета завершились строительные работы второго этапа уличной зоны основной школы. В основном они охватывали территорию между новой основной школой, спортхоллом и стадионом, но только со стороны гимназии. Среди прочего здесь были заложены фундаменты дорог и площадок, установлены бетонные камни и плиты, деревянные покрытия, посажена трава, деревья, кусты и растения, а также уложены резиновые покрытия для детских площадок.

Деревянное покрытие зоны обучения под открытым небом отсутствует

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