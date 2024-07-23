Последний этап строительства уличной зоны Йыхвиской основной школы останется на следующий год

В начале лета завершились строительные работы второго этапа уличной зоны основной школы. В основном они охватывали территорию между новой основной школой, спортхоллом и стадионом, но только со стороны гимназии. Среди прочего здесь были заложены фундаменты дорог и площадок, установлены бетонные камни и плиты, деревянные покрытия, посажена трава, деревья, кусты и растения, а также уложены резиновые покрытия для детских площадок.