ПЕРЕДОВИЦА Стоит поболеть за ида-вируских олимпийцев

В сегодняшнем "Северном побережье" гребец Михаил Куштейн в большом интервью рассказывает о своем спортивном пути. Хотя в плане физических данных у него не самое мощное для гребца телосложение, он с юных лет воспитывал в себе боевой дух и получал особое удовольствие, когда побеждал более сильных соперников.

Куштейн, в течение последних трех лет признававшийся лучшим спортсменом Ида-Вирумаа, несколько лет работал спасателем в нарвской команде. За последние десятилетия лодка-четверка принесла Эстонии много почета и славы. Есть повод порадоваться, что молодой человек из Ида-Вирумаа является важным звеном в этой лодке и продолжит традиции, которые в олимпийских водах проторили Леонид Гулов, Андрей Шилин и Игорь Кузьмин. В академической гребле попасть на Олимпиаду - уже само по себе достижение, ведь там всего девять четверок. А так как уровень ровный, то в случае удачи всего можно ожидать.

17-летняя Энели Ефимова, уроженка Силламяэ, в последние годы в четком ритме приближается к мировым вершинам, словно поднимаясь по ступенькам, уверенно улучшая свои результаты. Стоит быть умеренно оптимистичным, что в Париже она покажет лучшее выступление в своей жизни. Это стало бы важным достижением. Если бы этому сопутствовало еще и высокое место, это был бы особый успех в таком конкурентном виде спорта, как плавание.

Дискобол Кристьян Чех представляет свою родную страну, Словению, но в Ида-Вирумаа этот симпатичный силач стал словно своим парнем, так что есть повод и за него держать кулаки.