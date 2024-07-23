Молодежный лагерь "Куртна" постараются восстановить

По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, стоимость строительного проекта составляет без малого 126 тысяч евро, он готов, и в ближайшее время его представят на обсуждение депутатам. Если он будет утвержден, перед городскими властями встанет задача по поиску средств на его воплощение.

Молодежный лагерь "Куртна"

был построен производственным объединением "Сланцехим", предшественником "Viru Keemia Grupp", в конце 1950-х годов. Около тридцати лет назад он перешел в собственность города Кохтла-Ярве. Каждый год летом здесь отдыхало около тысячи детей и подростков.

В 2014 году здесь отметили 65-летие, и этот юбилей оказался проследним.

С 2016 года городские власти неоднократно пытались продать эту собственность, но покупателя не нашлось.