Несмотря на то, что возрождение бывшего молодежного лагеря "Куртна" все еще кажется довольно призрачным, первые шаги к этой мечте уже проделаны - строительный проект, выполненный по заказу города ТОО "Visioonprojekt", готов и находится на завершающей стадии экспертизы.
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Молодежный лагерь "Куртна" постараются восстановить
По словам главного архитектора Кохтла-Ярве Риты Буренковой, стоимость строительного проекта составляет без малого 126 тысяч евро, он готов, и в ближайшее время его представят на обсуждение депутатам. Если он будет утвержден, перед городскими властями встанет задача по поиску средств на его воплощение.