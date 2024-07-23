За прошедшие несколько дней полиция дважды выезжала на случаи поножовщины

Также в пятницу в полицию сообщили, что пьяный 47-летний мужчина избил свою 53-летнюю жену в многоквартирном доме на улице Пуру в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В тот же день в полицию сообщили, что 56-летний мужчина напал на свою бывшую жену, когда они вместе пили на улице Кааре в Йыхви. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В субботу на пульт полиции поступил звонок о том, что Люганузе во время конфликта 52-летний мужчина избил 62-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В воскресенье в полицию сообщили, что в городе Силламяэ пьяный 49-летний мужчина избил 47-летнюю женщину. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кивиыли 45-летний мужчина нанес ножевое ранение 39-летнему мужчине. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а полиция арестовала 45-летнего мужчину как подозреваемого в преступлении. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

В понедельник в полицию сообщили, что в Алутагузе 31-летний мужчина избил 56-летнего мужчину. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

22 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ 48-летний мужчина избил свою бывшую жену. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Угрозы

В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 22 июля 48-летний мужчина угрожал 21-летнему мужчине в городе Силламяэ. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.