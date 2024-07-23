По состоянию на 21 июля на учете в Кассе по безработице в Эстонии стояли 49 678 человек. Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, хоть показатель и опустился по сравнению с прошлой неделей.
Безработица в Ида-Вирумаа за неделю снизилась
Средний уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%. Наиболее высокий уровень - по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он опустился с 12,9% до 12,8%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7372.
В Харьюмаа 23 335 безработных или 6,7%, что немного ниже среднего по стране.
Зарегистрированная безработица в Эстонии растет пятую неделю подряд. По оценке Кассы безработицы, к осени в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.