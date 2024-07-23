В Ивангороде по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан житель Нарвы

По данным агентства новостей "Оперативное прикрытие", накануне ночью в 01:13 в полицию поступило сообщение от 42-летней женщины о том, что в Ивангороде в квартире дома 3 на улице Гагарина находится бывший сожитель ее матери, изнасиловавший малолетнюю дочь звонившей.

В данной квартире по горячим следам задержан 61-летний житель Нарвы, получивший в 2005 году гражданство РФ в упрощенном порядке. Выяснилось, что мужчина еще в июне 2021 года в квартире бабушки совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения.