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В Ивангороде по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан житель Нарвы

Северное побережье
Обновлено 23 июля 2024, 15:16
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Ивангороде по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 61-летний житель Эстонии, проживающий в Нарве.

По данным агентства новостей "Оперативное прикрытие", накануне ночью в 01:13 в полицию поступило сообщение от 42-летней женщины о том, что в Ивангороде в квартире дома 3 на улице Гагарина находится бывший сожитель ее матери, изнасиловавший малолетнюю дочь звонившей.

В данной квартире по горячим следам задержан 61-летний житель Нарвы, получивший в 2005 году гражданство РФ в упрощенном порядке. Выяснилось, что мужчина еще в июне 2021 года в квартире бабушки совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера).

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