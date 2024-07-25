Уют в доме создают мелочи

Называя себя коллекционером с 30-летним стажем, 68-летняя пенсионерка Валентина Нагель подчеркивает, что не гонится за количеством, а собирает необычные предметы для дома, которые помогают ей создать уют в ее однокомнатной квартире и, главное, используются по назначению.

- Увлечение началось с пары чашек в виде сердец, которые держатся друг за друга, - рассказывает она. - Купила их больше тридцати лет назад, потом появились другие чашки, вазы, тарелки и прочее. С детства любила рисовать и мечтала стать художником, но не случилось. Стала электросварщиком, 15 лет работала мастером производственного обучения в Кохтла-Ярвеском профтехе, потом мотористом подачи топлива на Ахтмеской электростанции, откуда и вышла на пенсию.

Тяга к искусству осталась и вылилась в хобби - ежемесячные походы по магазинам в поисках необычных предметов. Самыми "урожайными" называет магазины реализационных товаров и типа "вторые руки". Валентина подчеркивает, что у простого пенсионера нет лишних денег, но сотню евро с каждой пенсии уже много лет откладывает именно на покупки для души. Так коллекция пополняется.

На выставке много красивых вещиц, но есть и такие, что заставляют поломать голову. Например, что за стеклянный сосуд с длинным носиком - оказывается, увлажнитель. Есть и другие "загадки", которые перечислять не станем - лучше зайти и увидеть своими глазами.

Валентина сама предложила устроить экспозицию своих находок в Кохтла-Ярвеской центральной библиотеке, и заведующая читальным залом Лариса Ладанюк с удовольствием согласилась, тем более в середине лета галерея обычно пустует.

- Но читатели ходят, 30-40 человек в день бывает, - говорит она. - Предложение Валентины подтолкнуло к идее создания новой традиции - показывать летом коллекции жителей нашего города или региона. По статистике 20 процентов людей что-то собирают. Уверена, найдутся такие, кто готов продолжить начинание. К этой выставке мы сделали подборку изданий, рассказывающих о коллекционерах и собирательстве.

Стены галереи украшают картины Анны Хотько-Беляковой в технике алмазной вышивки, которые также вызывают восхищение многих гостей.