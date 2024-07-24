Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 июля по 1 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.07-01.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 25 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: Дерпт (Тарту) - город огня.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 и в Ийзакуской церкви в 20.00 - "Полчаса органной музыки": Роберт Траксманн (скрипка) и Кадри Тоомоя (орган). Вход свободный.
* Под крышей Нарвского колледжа Тартуского университета (если пойдет дождь, то в фойе) в 19.00 - концерт трио Владимира Высоцкого. Билет - 7-10 евро.
Пятница, 26 июля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии" с тетей Реэт: дети своей Эстонии.
* В деревне Вока на хуторе Калда в 18.00 - концерт Матиса Лейма. Билет -15 евро.
* В Нарве в арт-клубе "Ro-Ro" в 21.00 - "Metal Attack!": группы "Un-Real" и "Bleeding Wounds" (Таллинн). Билет - 5 евро.
Суббота, 27 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Парке солнца с 10.00 до 16.00 - фестиваль "Päikeseline linn" / "Солнечный город".
* В Раннапунгерья - "Tuletorni kontsert" / Концерт у маяка: 13.00 - поход с RMK в Раннапунгерья (необходима регистрация), 16.00 - молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии и биг-бенд MUBA, 17.30 - "Puuluup", 19.00 - Хенрик Калмет, 20.00 - квартет Тоомаса Ванема, 21.30 - "Tähti üheks õhtuks" (Танель Падар, Роберт Линна, Отт Лепланд и бенд), 23.00 - "Smilers". Билеты: предварительно - 20.90-40.90 евро, в день концерта - 22-45 евро.
* В Нарве в арт-клубе "Ro-Ro" в 19.00 - фестиваль "Funky Monkey".
Среда, 31 июля
* В музее Ийзакуского кихельконда в 14.00 - открытие выставки "Paljas nimi ei ütle midagi", посвященной Хеленду Пеэпу.
* В деревне Вока на хуторе Калда в 19.00 - концерт участников музыкального лагеря; специальные гости - Сильвер Лаас из группы "Traffic" и Мярт Агу. Билет - 5 евро, детям - бесплатно.
Четверг, 1 августа
* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: "Airi & Party" и танцоры кантри.
СПОРТ
Четверг, 25 июля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.
Пятница, 26 июля
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Nõmme United".
Воскресенье, 28 июля
* На пляже в Лиймала в 10.30 - этап волейбольной серии Люганузеской волости, 3vs3.
Среда, 31 июля
* В Карьямаа на поле для диск-гольфа центра отдыха "Suvi" в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kohvile" (Тарту).
РАЗНОЕ
Четверг, 25 июля
* В Сакаском народном доме в 19.00 - открытый урок бачаты. Плата за одного человека - 15 евро, за пару - 20 евро. Предварительная регистрация - до 14.00 24 июля: toomas@piknikulava.ee. Количество мест ограничено.
Пятница, 26 июля
* В Синимяэской основной школе в 11.00 - конференция "80 aastat Sinimägede lahingutest" / "80 лет Синимяэскому сражению". Информация: в рубрике "Новости" на сайте www.sinimagedemuuseum.ee или по тел. 5647 4552.
Суббота, 27 июля
* На Гренадерской горке в 11.00 и у Вайвараского музея Синимяэ в 12.00 - день памяти, посвященный 80-летию оборонительных боев Эстонии. Информация: в рубрике "Новости" на сайте www.sinimagedemuuseum.ee или по тел. 5647 4552.
* В непосредственной близости от порта Нарва-Йыэсуу на берегу реки с 15.00 до 20.00 - мастер-классы по эстонской банной культуре. Любителей бани ждут большая баня "Astera", деревянные купели, а также "Orava saun", "Sannamiis", автобаня Авинурмеской дружины, Виру-Яагупиская баня и др. Вход на территорию и в бани бесплатный.
Воскресенье, 28 июля
* В Йыхви на площадке у монумента павшим в Освободительной войне в 12.00 - восстановление места захоронения майора Георга Соодена.
* В непосредственной близости от порта Нарва-Йыэсуу на берегу реки с 15.00 до 18.00 - мастер-классы по эстонской банной культуре. Любителей бани ждут большая баня "Astera", деревянные купели, а также "Orava saun", "Sannamiis", автобаня Авинурмеской дружины, Виру-Яагупиская баня и др. Вход на территорию и в бани бесплатный.
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