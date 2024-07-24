МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.07-01.08 Куда пойти в будни и на выходных

* В деревне Вока на хуторе Калда в 19.00 - концерт участников музыкального лагеря; специальные гости - Сильвер Лаас из группы "Traffic" и Мярт Агу. Билет - 5 евро, детям - бесплатно.

Четверг, 1 августа

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: "Airi & Party" и танцоры кантри.

СПОРТ

Четверг, 25 июля

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - "Pannipa rannakas", соревнования по пляжному волейболу для смешанных пар.

Пятница, 26 июля

* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Nõmme United".

Воскресенье, 28 июля

* На пляже в Лиймала в 10.30 - этап волейбольной серии Люганузеской волости, 3vs3.

Среда, 31 июля

* В Карьямаа на поле для диск-гольфа центра отдыха "Suvi" в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу, 1/32 финала: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kohvile" (Тарту).

РАЗНОЕ

Четверг, 25 июля

* В Сакаском народном доме в 19.00 - открытый урок бачаты. Плата за одного человека - 15 евро, за пару - 20 евро. Предварительная регистрация - до 14.00 24 июля: toomas@piknikulava.ee. Количество мест ограничено.

Пятница, 26 июля

* В Синимяэской основной школе в 11.00 - конференция "80 aastat Sinimägede lahingutest" / "80 лет Синимяэскому сражению". Информация: в рубрике "Новости" на сайте www.sinimagedemuuseum.ee или по тел. 5647 4552.

Суббота, 27 июля