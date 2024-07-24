Поставленный на плиту электрочайник чуть не привел к пожару

На вызов примчались спасатели из Силламяэ и Нарвы, которые обнаружили источник дыма в квартире на восьмом этаже. Оказалось, что на работающую плиту был поставлен электрический чайник, который начал плавиться и дымить. До приезда спасателей жилец сам снял его с плиты. Помещения и лестничную клетку проветрили.