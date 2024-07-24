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Поставленный на плиту электрочайник чуть не привел к пожару

Северное побережье
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Фото: Jürgen Puistaja

Во вторник в центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что на лестничной клетке многоквартирного дома на бульваре Виру в Силламяэ виден дым.

На вызов примчались спасатели из Силламяэ и Нарвы, которые обнаружили источник дыма в квартире на восьмом этаже. Оказалось, что на работающую плиту был поставлен электрический чайник, который начал плавиться и дымить. До приезда спасателей жилец сам снял его с плиты. Помещения и лестничную клетку проветрили.

Также во вторник днем спасатели отправились на сигнал о том, что ребенок заперся в гараже на улице Кирси в Нарве. Звонившей оказалась мать ребенка. Спасатели подъехали на место, силой открыли металлическую дверь и вернули ребенка матери.

Вечером спасателям также пришлось убирать упавшие деревья на улице Тальве в Нарве. Работы были завершены к 20:22.

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Нарва
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