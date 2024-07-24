Все больше молодых людей берут жилищные кредиты

При сравнении статистики жилищных кредитов за первое полугодие этого года с данными за первое полугодие 2023 года, становится ясно, что за год средняя сумма жилищного кредита в Эстонии и Латвии осталась на том же уровне, а вот в Литве снизились и средняя сумма кредита, и средний ежемесячный платеж по кредиту. Средняя сумма в Эстонии в прошлом году оставалась на уровне около 160 000 евро, но сейчас она снизилась до 156 000 евро. В то же время средняя сумма кредита в Литве за год упала со 145 000 евро до 116 000 евро. В Латвии средняя сумма кредита в этом полугодии останется на уровне 80 000 евро.

- В Эстонии здесь, очевидно, играет свою роль тот факт, что доля новостроек на рынке снизилась и из-за более высоких цен они доступны не всем, поэтому люди предпочитают более дешевые квартиры на вторичном рынке, - сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Средние ежемесячные платежи в Эстонии также значительно выше, чем у соседей - почти в два раза выше, чем в Латвии. В этом году средний ежемесячный платеж в Эстонии составляет 1015 евро, а в Латвии - всего 519 евро. В Литве средняя сумма платежа составляет 688 евро.