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Большинство работающих жителей Эстонии ожидают снижения уровня жизни после выхода на пенсию

Северное побережье
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Пенсионерка на мосту
Пенсионерка на мосту Фото: Jānis Škapars / TVNET

Всего 14% респондентов полагают, что качество их жизни после выхода на пенсию не изменится, а 70% считают, что их уровень жизни после выхода на пенсию может резко упасть, следует из анализа Kantar Emor, сделанного по заказу банка LHV.

Опрос также показал, что более четверти жителей Эстонии не могут самостоятельно и регулярно откладывать ничего из своих доходов

- Учитывая то, что в Эстонии получавший среднюю заработную плату пенсионер имеет пенсию в среднем в размере 34% от своей последней зарплаты, обеспечение старости, безусловно, необходимо. Люди подходят к этому очень по-разному, но определенно используют предлагаемые государством возможности недостаточно. Только 44% респондентов делают накопления во второй пенсионной ступени, а 25% - в третьей, - отметил эксперт LHV по вопросам экономики Хейдо Витсур.

Среди наиболее популярных способов обеспечить свое будущее люди называли также сбережения на расчетном счете (23%), наличие недвижимости или леса (22%), портфель акций (15%), срочный депозит в банке (13%) и помощь детей и внуков (12%). 16% респондентов признали, что они ничего не решили по поводу того, как гарантировать себе старость, а 8% считают, что им хватит и государственной пенсии.

В опросе, который был проведен в июне 2024 года, приняли участие около 1200 совершеннолетних респондентов.

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