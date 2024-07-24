Большинство работающих жителей Эстонии ожидают снижения уровня жизни после выхода на пенсию

Опрос также показал, что более четверти жителей Эстонии не могут самостоятельно и регулярно откладывать ничего из своих доходов

- Учитывая то, что в Эстонии получавший среднюю заработную плату пенсионер имеет пенсию в среднем в размере 34% от своей последней зарплаты, обеспечение старости, безусловно, необходимо. Люди подходят к этому очень по-разному, но определенно используют предлагаемые государством возможности недостаточно. Только 44% респондентов делают накопления во второй пенсионной ступени, а 25% - в третьей, - отметил эксперт LHV по вопросам экономики Хейдо Витсур.

Среди наиболее популярных способов обеспечить свое будущее люди называли также сбережения на расчетном счете (23%), наличие недвижимости или леса (22%), портфель акций (15%), срочный депозит в банке (13%) и помощь детей и внуков (12%). 16% респондентов признали, что они ничего не решили по поводу того, как гарантировать себе старость, а 8% считают, что им хватит и государственной пенсии.

В опросе, который был проведен в июне 2024 года, приняли участие около 1200 совершеннолетних респондентов.