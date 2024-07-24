СВОДКА ПОЛИЦИИ Трое нападавших избили мужчину в Кохтла-Ярве

Вечером 23 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве трое мужчин схватили 32-летнего мужчину и избили его. Полиция арестовала 26-летнего, 21-летнего и 23-летнего мужчину как подозреваемых в совершении преступления. Скорая помощь доставила пострадавшего 32-летнего мужчину в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

23 июля в полицию сообщили, что в городе Силламяэ 65-летний мужчина избил 49-летнюю женщину. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Кражи

В полицию поступило сообщение о том, что в промежуток между 22 и 23 июля со строительной площадки в деревне Эдис волости Йыхви были украдены уплотнитель грунта Honda и грабли Fiskars. Ущерб составил около 2150 евро.

Также в полицию сообщили о краже из дома на улице Тийги в поселке Вока синего велосипеда Schwinn в период между 16 и 17 июля. Ущерб составил около 300 евро.

Заявление о краже велосипеда Scott Scale 970 также пришло из Ахтмеского района Кохтла-Ярве. Велосипед был украден прямо с балкона многоквартирного дома на улице Пуру 21 июля. Ущерб составил около 1150 евро.