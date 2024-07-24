Количество древесных вредителей в лесах Эстонии существенно снизилось

Поправка была сделана по предложению Центра управления государственным лесом.

Вырубки, проводимые с целью уменьшения ущерба лесам, помогают сохранить здоровье лесов и в то же время своевременно вывозить из леса материал, необходимый для лесной промышленности. Слишком поздняя вырубка лесов, подверженных риску дефолиации, означает, что из засохших деревьев можно получить только менее ценную древесину. Запас дополнительного объема в 850 га оценивается в 225 000 м3, из которых еловый лесной материал составляет более 70%.

- Не вырубая сейчас, мы лишь способствуем распространению короеда. Своевременная обрезка помогает уменьшить количество вредителей. Принятые до сих пор решения оправдали себя, тенденция повреждения коры деревьев снижается, - сказал Арви Тосс, главный специалист Департамента лесного хозяйства, добавив, что мы также пострадаем как страна, если оставим поврежденные деревья сохнуть в лесу, поскольку позже они превратятся в малоценные дрова. Для сравнения можно использовать среднюю цену еловых бревен и дров RMK в мае этого года - 86 евро/м3 и 42 евро/м3 без НДС соответственно.

Оптимальную площадь лесовосстановительных рубок для государственных лесников на 2024-2028 годы согласовало Агентство по охране окружающей среды. Энн Пярт, ведущий специалист отдела лесного хозяйства Агентства по охране окружающей среды, уже подтвердил, что лесозаготовки представляют собой особую ситуацию, как, например, ликвидация ущерба от ураганов, когда к методологии определения учета нельзя применить обычные правила. бревно. "В такой ситуации ели можно вырубить на значительно большей площади, чем обычная расчетная площадь. Это при условии, что взрослые, но здоровые ели останутся необрезанными", - пояснил Пярт.

С изменением положения "Определение оптимальной площади восстановительных рубок в государственном лесу для управляющих Государственным лесом на 2024-2028 годы" объем восстановительных рубок Национального центра управления лесами на 2024 год увеличилась на 850 га. В связи с увеличением количества внеочередных вырубок в этом году площади вырубаемых елей в дальнейшем уменьшатся. На 2025-2029 годы расчетная база расчета площади оптимальных рубок возобновления в этом году уменьшится за счет фактически вырубаемых насаждений.