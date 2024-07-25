Кандидат в премьер-министры Кристен Михал ответил на вопросы оппозиционных депутатов в Рийгикогу в понедельник перед вступлением в должность. Ниже публикуем небольшую подборку вопросов и ответов, которые в основном касаются повышения налогов и роста экономики.
Как повышение налогов поспособствует росту экономики?
Александр Чаплыгин (Центристская партия): Партия реформ находится во главе правительства уже более двух лет, и более двух лет у нас продолжается экономический спад. А теперь вы предлагаете резко повысить налоги. Вы отдаете себе отчет, что повышение налогов еще больше затормозит экономический рост?
Кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ): Конечно, сокращения замедляют экономический рост, равно как и повышения налогов. У нас есть разные альтернативы. Альтернатива - не наводить порядок, продолжать идти по пути неопределенности, это обойдется нам гораздо дороже.
Оппозиционные партии предлагали, например, сократить пенсии.
Я запросил цифры у Министерства финансов, предвидя этот вопрос. Для получения 300 миллионов евро, то есть половины денег, необходимых на покрытие образовавшейся бреши, не считая расходов на покупку новых боеприпасов, нам пришлось бы отобрать у пенсионеров почти 80 евро в месяц. Я не думаю, что это хороший план. На самом деле это альтернатива.
У нас имеются различные альтернативы, чтобы мы смогли уложиться в действующие в Европе рамки: либо мы сокращаем пенсии, госуслуги и не занимаемся обеспечением оборонной и внутренней безопасности, либо делаем все то, что я описал. Я не думаю, что это действительно выбор. В таком случае мы можем сами отнести ключи от эстонского государства в Кремль.
Андрей Коробейник (Центристская партия): Вы сказали, что оппозиционные партии предложили отменить индексацию пенсий. Насколько мне известно, в оппозиции сейчас находятся "Isamaa", EKRE и Центристская партия. Ни одна из этих партий ничего такого не предлагала. А вот лидер "Eesti 200" Маргус Цахкна заявил, что индексация действительно государству не по силам. У меня уточняющий вопрос в связи с вашим высказыванием: вы действительно считаете "Eesti 200" оппозиционной партией или имели в виду кого-то другого?
Кристен Михал: Имел в виду других. Об этом публично написали "Правые", не прошедшие в парламент. Раньше об этом мне говорили представители "Isamaa", так что в этом нет ничего необычного. Придерживаются ли они и сегодня такой позиции, решать им.
Тынис Мёльдер ("Isamaa"): Еще в 2022 году вы очень четко высказались, что в Рийгикогу этого созыва должно быть решено, кто может голосовать на выборах в местные самоуправления, а кто - нет. Иными словами, лишить права голоса граждан РФ. Но почему бы не отобрать право голоса и у обладателей серых паспортов? И здесь ваша позиция заключалась в том, что это нужно сделать, и как можно скорее. Займется ли новая коалиция этим вопросом?
Кристен Михал: В коалиции действует принцип: либо все делается вместе, либо не делается вовсе. Если что-то не делается вместе, это уже не коалиция. По крайней мере, до сих пор этот принцип применялся во всех коалициях. Что касается лишения граждан России и Беларуси права голоса на выборах в местные самоуправления, я поддерживаю это. Как только у нас будет коалиция с кем-то кроме социал-демократов, это решение получит нашу поддержку.
Яанус Карилайд ("Isamaa"): Назовите три меры, с помощью которых вы как глава правительства намерены подстегнуть экономику Эстонии, не полагаясь на Финляндию, Швецию и Германию, что, возможно, их экономика как-то поможет нам выйти из спада.
Кристен Михал: Одно касается того, что может сделать государство, чтобы упростить работу бизнеса, то есть отменить различные нормативные акты, упростить, ускорить процесс планирования. Из практики в моей сфере, климатической, я знаю, что есть много предприятий, которые хотели бы инвестировать сюда, будь то энергетика или переработка сырья, но зачастую это упирается в путаные правила и слишком затянутые процедуры. Это очень большая проблема.
Другое, что касается, например, сферы обороны, то в прошлом Эстония это так основательно не взвешивала или не рассматривала таким образом, что те деньги, которые мы используем для помощи Украине, то есть почти 100 миллионов в год в будущем, что мы взяли на себя такое обязательство и на четыре предстоящих года общая сумма составит 400 миллионов. Эти 400 миллионов на самом деле дают нашей промышленности возможность производить то, чем мы можем помочь Украине вести войну за независимость. На самом деле это возможность производить необходимые для этого вещи, вдобавок получить референцию на будущее. Таких возможностей будет больше.
Анти Пооламетс (EKRE): Когда Сильвер Мейкар в свое время раскрыл схемы финансирования Партии реформ, вы выгнали его из партии, а сегодня планируется с гордостью наградить вас за это должностью премьер-министра. За то же самое. Как говорится: одним - всё, другим - ничего. Я не помню, чтобы вы извинялись перед общественностью по поводу скандала с финансированием. И мне хотелось бы знать, как бы вы сегодня описали влияние пресловутого скандала с финансированием на вашу собственную репутацию в глазах общественности и что вы можете сказать по этому поводу сегодня. И готовы ли вы принять Сильвера Мейкара обратно в партию?
Кристен Михал: Каждый скандал закаляет, делает человека более смиренным, дает лучшее понимание жизни. В политике скандалы бывают разные. Это дело расследовано и закрыто. Я уже сказал многое из того, что мне было сказать по этому поводу. А тон вашего вопроса, что должность премьер-министра - это награда, - ну, я думаю, вы ни одного премьер-министра близко не видели за работой. Эта работа требует полной самоотдачи.
Арво Аллер (EKRE): На ваш взгляд, что дает вам право или, может, вы получили мандат на введение налогов?
Кристен Михал: Мандат на самом деле объясняется необходимостью уложиться с бюджетом в рамки, согласованные в Европе, а также необходимостью противостоять тому, что устроил наш сосед, убивающий невинных женщин, детей, мужчин в Украине. Там и за нас ведется освободительная война. Вот откуда этот мандат. И если вы считаете, что этого мандата недостаточно, мы, вероятно, не согласимся.