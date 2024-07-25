Как повышение налогов поспособствует росту экономики?

Кристен Михал: Одно касается того, что может сделать государство, чтобы упростить работу бизнеса, то есть отменить различные нормативные акты, упростить, ускорить процесс планирования. Из практики в моей сфере, климатической, я знаю, что есть много предприятий, которые хотели бы инвестировать сюда, будь то энергетика или переработка сырья, но зачастую это упирается в путаные правила и слишком затянутые процедуры. Это очень большая проблема.

Другое, что касается, например, сферы обороны, то в прошлом Эстония это так основательно не взвешивала или не рассматривала таким образом, что те деньги, которые мы используем для помощи Украине, то есть почти 100 миллионов в год в будущем, что мы взяли на себя такое обязательство и на четыре предстоящих года общая сумма составит 400 миллионов. Эти 400 миллионов на самом деле дают нашей промышленности возможность производить то, чем мы можем помочь Украине вести войну за независимость. На самом деле это возможность производить необходимые для этого вещи, вдобавок получить референцию на будущее. Таких возможностей будет больше.