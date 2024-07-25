ОДИН ВОПРОС Что сулит Ида-Вирумаа программа действий нового правительства?

Исполнительный руководитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа МЕЭЛИС КУУСК:

- К сожалению, в новом договоре 2024 года ни разу не упоминается Ида-Вирумаа, в отличие от коалиционного договора 2022 года, когда потребности региона были обозначены. Это вызывает беспокойство, что специфические особенности и потребности нашего региона могут остаться без внимания.

Целью создания должности представителя Ида-Вирумаа, согласно коалиционному договору 2023 года, была поддержка улучшения социально-экономического положения региона и увеличение присутствия государства в уезде. Многие избиратели Ида-Вирумаа отдали на последних выборах в Рийгикогу свои голоса за то, чтобы государственная власть активно занималась развитием Ида-Вирумаа.

Мы все же надеемся на положительное сотрудничество представителя правительства и парламентской группы, поддерживающей Ида-Вирумаа. В то же время мы сами должны активно отстаивать свои интересы, чтобы особенности Ида-Вирумаа были учтены, особенно в сфере экономики, в энергетике и социальной сфере.