Уже в эту субботу, 27 июля, побережье Чудского озера в Раннапунгерья наполнится разнообразной высококачественной музыкой, ведь уже в 15-й раз под руководством семьи Кангур состоится Концерт у маяка.
Концерт у маяка в Раннапунгерья порадует разнообразием лучшей эстонской музыки
Концерт у маяка в Раннапунгерья 27 июля
- 13.00 поход RMK
- 16.00 оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии и биг-бенд MUBA под управлением Сийма Аймла
- 17.30 "Puuluup"
- 19.00 Хенрик Кальмет
- 20.00 квартет Тоомаса Ванема
- 21.30 Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с программой песен "Rock Hotel" "Tähti üheks õhtuks"
- 23.00 "Smilers"
- Мы составляем программу почти за год до концерта. Стараемся, чтобы программа была разнообразной и демонстрировала лучшие образцы эстонской музыки. Принцип остается прежним: мы приглашаем выступить тех артистов, чья музыка близка нам самим, - говорит организующий концерт уроженец Йыхви Гуйдо Кангур, один из самых любимых эстонских актеров.
И молодежь Ида-Вирумаа, и эстонские звезды
По традиции, в этом году концерту будет предшествовать поход, который начнется от рыбацкой деревни Раадна и пройдет по краю дюнного хребта вдоль истока озера до Раннапунгерья. Длинную концертную программу, которая начнется в 16.00, откроют оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии, а также совместный концерт биг-бенда Академии музыки и балета (MUBA) под руководством Сийма Аймла. Затем на сцену один за другим выйдут "Puuluup", актер Хенрик Кальмет, квартет Тоомаса Ванема, Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с программой из песен "Rock Hotel" "Tähti üheks õhtuks", а также "Smilers".
Заключительная часть концерта обещает стать еще большим песенным праздником, ведь большинство эстонских меломанов знают наизусть песни "Rock Hotel" и "Smilers". Нет сомнений и в том, что поднимет настроение и "Puuluup", представлявший Эстонию на конкурсе "Евровидение" в этом году. Однако творчество Рамо Тедера и Марко Вейссона предложит захватывающие открытия и помимо европесни. Хийуские каннели в сочетании с электроникой создают приятный коктейль из традиционной и современной музыки с запоминающимися текстами, где каждая песня сама по себе словно маленький концерт.
Принцип остается прежним: мы приглашаем выступить тех артистов, чья музыка близка нам самим.
Гуйдо Кангур,
организатор Концерта у маяка, уроженец Йыхви
Гуйдо Кангур рекомендует обязательно прийти послушать молодых людей из Кохтла-Ярвеской гимназии. "То, что делается в одной из школ Ида-Вирумаа, просто восхитительно. В сотрудничестве с Сиймом Аймла и биг-бендом MUBA они создали захватывающую программу, и я особенно рад, что они выступят на нашем концерте", - сказал он.
Кангур также хотел бы обратить внимание на концерт квартета гитариста Тоомаса Ванема. "Я сам являюсь большим поклонником гитарной музыки. То, как Тоомас Ванем рассказывает свою историю с помощью гитары, - это нечто особенное", - сказал Кангур, добавив, что это выступление на "Концерте у маяка" поможет сосредоточиться и настроиться перед тем, как отдаться во власть композиций "Rock Hotel" и "Smilers".
Час театра тоже
По традиции на Концерте у маяка будет представлено и театральное искусство: в этом году перед зрителями в Раннапунгерья с программой stand-up выступит Хенрик Кальмет, который описывает свою программу следующим образом: "Хенрик Кальмет, сам себе инструмент, репертуар прямо из жизни, и, кроме того, простор для импровизации, если публика придет и/или выдержит.
Концерт у маяка пользуется особой популярностью в последние годы и стал одним из крупнейших концертов под открытым небом в Ида-Вирумаа, который посещают более тысячи человек. Метеостанция также обещает хорошую, сухую и теплую погоду во время концерта в эту субботу.