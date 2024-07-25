Концерт у маяка в Раннапунгерья порадует разнообразием лучшей эстонской музыки

Принцип остается прежним: мы приглашаем выступить тех артистов, чья музыка близка нам самим. Гуйдо Кангур,

организатор Концерта у маяка, уроженец Йыхви

Гуйдо Кангур рекомендует обязательно прийти послушать молодых людей из Кохтла-Ярвеской гимназии. "То, что делается в одной из школ Ида-Вирумаа, просто восхитительно. В сотрудничестве с Сиймом Аймла и биг-бендом MUBA они создали захватывающую программу, и я особенно рад, что они выступят на нашем концерте", - сказал он.

Кангур также хотел бы обратить внимание на концерт квартета гитариста Тоомаса Ванема. "Я сам являюсь большим поклонником гитарной музыки. То, как Тоомас Ванем рассказывает свою историю с помощью гитары, - это нечто особенное", - сказал Кангур, добавив, что это выступление на "Концерте у маяка" поможет сосредоточиться и настроиться перед тем, как отдаться во власть композиций "Rock Hotel" и "Smilers".

Час театра тоже

По традиции на Концерте у маяка будет представлено и театральное искусство: в этом году перед зрителями в Раннапунгерья с программой stand-up выступит Хенрик Кальмет, который описывает свою программу следующим образом: "Хенрик Кальмет, сам себе инструмент, репертуар прямо из жизни, и, кроме того, простор для импровизации, если публика придет и/или выдержит.

Актер Хенрик Кальмет выступит в Раннапунгерья с моноспектаклем. Фото: Siim Vahur

Концерт у маяка пользуется особой популярностью в последние годы и стал одним из крупнейших концертов под открытым небом в Ида-Вирумаа, который посещают более тысячи человек. Метеостанция также обещает хорошую, сухую и теплую погоду во время концерта в эту субботу.