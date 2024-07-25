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Концерт у маяка в Раннапунгерья порадует разнообразием лучшей эстонской музыки

Эрик Гамзеев
, журналист
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В этом году Концерт у маяка в Раннапунгерья состоится в 15-й раз. Эта фотография была сделана в 2021 году, когда на сцене выступала группа "Ewert and Two Dragons", этим летом объявившая о прекращении деятельности.
В этом году Концерт у маяка в Раннапунгерья состоится в 15-й раз. Эта фотография была сделана в 2021 году, когда на сцене выступала группа "Ewert and Two Dragons", этим летом объявившая о прекращении деятельности. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уже в эту субботу, 27 июля, побережье Чудского озера в Раннапунгерья наполнится разнообразной высококачественной музыкой, ведь уже в 15-й раз под руководством семьи Кангур состоится Концерт у маяка.

На нынешнем Концерт у маяка выступит и "Puuluup", представлявший Эстонию на "Евровидении" в этом году.
На нынешнем Концерт у маяка выступит и "Puuluup", представлявший Эстонию на "Евровидении" в этом году. Фото: Erakogu

Концерт у маяка в Раннапунгерья 27 июля

  • 13.00 поход RMK
  • 16.00 оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии и биг-бенд MUBA под управлением Сийма Аймла
  • 17.30 "Puuluup"
  • 19.00 Хенрик Кальмет
  • 20.00 квартет Тоомаса Ванема
  • 21.30 Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с программой песен "Rock Hotel" "Tähti üheks õhtuks"
  • 23.00 "Smilers"

kaunismuusika.ee

- Мы составляем программу почти за год до концерта. Стараемся, чтобы программа была разнообразной и демонстрировала лучшие образцы эстонской музыки. Принцип остается прежним: мы приглашаем выступить тех артистов, чья музыка близка нам самим, - говорит организующий концерт уроженец Йыхви Гуйдо Кангур, один из самых любимых эстонских актеров.

И молодежь Ида-Вирумаа, и эстонские звезды

По традиции, в этом году концерту будет предшествовать поход, который начнется от рыбацкой деревни Раадна и пройдет по краю дюнного хребта вдоль истока озера до Раннапунгерья. Длинную концертную программу, которая начнется в 16.00, откроют оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимназии, а также совместный концерт биг-бенда Академии музыки и балета (MUBA) под руководством Сийма Аймла. Затем на сцену один за другим выйдут "Puuluup", актер Хенрик Кальмет, квартет Тоомаса Ванема, Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с программой из песен "Rock Hotel" "Tähti üheks õhtuks", а также "Smilers".

Заключительная часть концерта обещает стать еще большим песенным праздником, ведь большинство эстонских меломанов знают наизусть песни "Rock Hotel" и "Smilers". Нет сомнений и в том, что поднимет настроение и "Puuluup", представлявший Эстонию на конкурсе "Евровидение" в этом году. Однако творчество Рамо Тедера и Марко Вейссона предложит захватывающие открытия и помимо европесни. Хийуские каннели в сочетании с электроникой создают приятный коктейль из традиционной и современной музыки с запоминающимися текстами, где каждая песня сама по себе словно маленький концерт. 

Принцип остается прежним: мы приглашаем выступить тех артистов, чья музыка близка нам самим.

Гуйдо Кангур, 
организатор Концерта у маяка, уроженец Йыхви

Гуйдо Кангур рекомендует обязательно прийти послушать молодых людей из Кохтла-Ярвеской гимназии. "То, что делается в одной из школ Ида-Вирумаа, просто восхитительно. В сотрудничестве с Сиймом Аймла и биг-бендом MUBA они создали захватывающую программу, и я особенно рад, что они выступят на нашем концерте", - сказал он.

Кангур также хотел бы обратить внимание на концерт квартета гитариста Тоомаса Ванема. "Я сам являюсь большим поклонником гитарной музыки. То, как Тоомас Ванем рассказывает свою историю с помощью гитары, - это нечто особенное", - сказал Кангур, добавив, что это выступление на "Концерте у маяка" поможет сосредоточиться и настроиться перед тем, как отдаться во власть композиций "Rock Hotel" и "Smilers".

Час театра тоже

По традиции на Концерте у маяка будет представлено и театральное искусство: в этом году перед зрителями в Раннапунгерья с программой stand-up выступит Хенрик Кальмет, который описывает свою программу следующим образом: "Хенрик Кальмет, сам себе инструмент, репертуар прямо из жизни, и, кроме того, простор для импровизации, если публика придет и/или выдержит. 

Актер Хенрик Кальмет выступит в Раннапунгерья с моноспектаклем.
Актер Хенрик Кальмет выступит в Раннапунгерья с моноспектаклем. Фото: Siim Vahur

Концерт у маяка пользуется особой популярностью в последние годы и стал одним из крупнейших концертов под открытым небом в Ида-Вирумаа, который посещают более тысячи человек. Метеостанция также обещает хорошую, сухую и теплую погоду во время концерта в эту субботу.

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