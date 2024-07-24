Пирет Хартман: государство могло бы помочь бизнесу строить новое жилье

- Если мы хотим привлечь специалистов или учителей в Ида-Вирумаа, Валга или Рапламаа, важно, чтобы там появились квартиры, в которые эти специалисты могли бы переехать. Мы также хотим, чтобы молодежь оставалась в этих небольших населенных пунктах. Поэтому нужно создавать жилые помещения, которые были бы удобными, современными и красивыми, - передает слова Хартман rus.err.

Министр добавила, что пока у министерства нет четких планов по этому вопросу. "Скорее всего, это будут уездные центры, но не только крупные города, но и небольшие поселки", - добавила она.

В период с 2017 по 2019 годы в рамках программы арендного жилья было построено 13 новых зданий и реконструировано восемь. Всего построили около 500 домов. Эти проекты обошлись в 42 миллиона евро, из которых государство внесло 19 миллионов. По мнению Хартман размер самофинансирования следует пересмотреть. Она отметила, что после бесед с представителями некоторых самоуправлений стало ясно, что в сотрудничестве с частным сектором есть желание строить и такие дома, в которых часть квартир будет сдаваться в аренду, а часть - продаваться.

- Я думаю, что частный сектор также заинтересован в этих шагах, но, возможно, не всегда решается предпринимать их в одиночку, - сказала министр. - Государство должно прийти на помощь там, где сам рынок не справляется".