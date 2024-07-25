В Нарве проложат еще одну велопешеходную дорожку

Нарвская горуправа получила положительное решение о финансировании строительства так называемого соединительного участка сети велосипедных дорожек Нарвы - от парка Йоала до улицы Ору. Реализация этого проекта запланирована на 2025 год.

Новая дорожка протяженностью 970 метров проляжет от парка Йоала рядом с бывшим ДК имени Василия Герасимова - вдоль улицы Раудтеэ и охранной зоны железнодорожных путей - до улицы Креэнхольми и соединения с улицами Ору и Уускюла, как видно из прилагаемого к проекту эскиза.

- В результате проекта сеть велосипедных дорожек в Нарве будет дополнена, существующие велосипедные дорожки будут соединены друг с другом, и увеличится количество как велосипедистов, так и пешеходов, - прокомментировала Анна Карина, главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики города Нарва.

По ее словам, при прокладывании дорожки в качестве точек назначения учитывались места работы и проживания нарвитян, школы, торговые центры, магазины, транспортные узлы, места отдыха, учреждения культуры и так далее. Вдоль новой дорожки планируется уличное освещение и учтут потребности людей с особыми нуждами, равно как и людей со вспомогательными средствами передвижения.

Общая стоимость данного проекта - порядка 450 тысяч евро, из которых сумма поддержки составит до 315 тысяч, а самофинансирование города Нарва - до 135 тысяч.

Самый первый этап создания в Нарве сети пешеходно-велосипедных дорожек был реализован в 2017-2018 годах. Тогда построили и разметили 36 километров дорожек: 21 километр пролегли по уже существовавшим тротуарам, 15 километров построены с нуля.

Второй этап реализовали в 2019-2021 годы, когда продлили примерно на 7 километров дорожку вдоль автодороги до курортного Нарва-Йыэсуу и также продлили на два километра дорожку вдоль шоссе Таллинн-Нарва.

Также в рамках второго этапа была создана и опубликована интерактивная карта велосипедных дорожек. На ней показаны дорожки города Нарва, дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а также дорожки на территории курортного города Нарва-Йыэсуу.