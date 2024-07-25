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Десинхронизация с российской электросетью обойдется Эстонии крупными издержками

Северное побережье
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Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония.
Монтажник придерживает верхнюю часть опоры для линии электропередач, которая отделена от нижней части, Эстония. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

После отсоединения от российской энергосистемы в феврале будущего года Эстония должна будет сама поддерживать частоту в сети, что ведет к существенному подорожанию электричества, пишет RusPostimees.

По сообщению газеты Postimees, эстонский системный оператор Elering предложил после десинхронизации с российской энергосистемой с февраля следующего года поднять соответствующий тариф с 4 центов до 5,31 евро за мегаватт-час (0,53 цента за киловатт-час) как для производителей, так и для потребителей электроэнергии. В основном эти средства пойдут на покрытие расходов, связанных с поддержанием частоты. Ко всем указанным ценам также добавится налог с оборота, т.е. для потребителя новый тариф составит 0,64 цента за киловатт-час (при ставке НСО 22%).

Elering не обязан согласовывать этот тариф с Департаментом конкуренции, но при необходимости антимонопольный орган может проверить его обоснованность.

Услуга поддержания частоты в сети будет закупаться на создаваемом для этого рынке, поэтому ее фактическая стоимость выяснится только в феврале следующего года. В связи с этим предусмотрена возможность пересматривать этот тариф каждые два месяца.

Страны Балтии планируют десинхронизацию с российской энергосистемой на февраль 2025 года, после чего они получат полный контроль над своей энергосистемой Они остаются последними странами-членами ЕС, которые до сих пор не сделали этого.

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