Уровень вакцинации детей в Ида-Вирумаа выше среднего по Эстонии

В Ида-Вирумаа охват вакцинацией детей выше, чем в среднем по Эстонии, но Касса здоровья сообщила, что еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь процента, необходимого для предотвращения вспышек заболеваний. Ида-вируский семейный врач Татьяна Руже рекомендует пересмотреть статус вакцинации детей до начала летних каникул.
- Распространение заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, значительно возросло в Европе в последние годы. Поездки детей и семей в регионы с низким охватом вакцинацией могут увеличить риск распространения инфекционных заболеваний. Вспышки заболеваний во многих частях мира показали, как быстро может распространяться болезнь и какие осложнения или долгосрочные последствия для здоровья могут возникнуть, если человек не вакцинировант, - сказала семейный врач Татьяна Руже. - Кроме того, крайне важно сделать все прививки до начала обучения в школе, поскольку школы и детские сады являются местами, где болезни легко распространяются.
Нынче было пять случаев кори
Касса здоровья и Департамент здоровья рекомендуют вместе со своей семейной сестрой или семейным врачом проверить вакцинационный статус своего ребенка и обязательно сделать еще до лета необходимые прививки.
- В этом году у нас было уже пять случаев завезенной в Эстонию кори, у одного инфицированного человека было до 40 близких контактов в инфекционный период. Благодаря быстрым действиям работников здравоохранения и эпидемиологов Департамента здоровья крупной вспышки не было, но риск ее возникновения очень высок, - сказала руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер.
По ее словам, за последний год в Европе в десять раз увеличилось количество случаев кори. В Эстонии резко возросло количество случаев коклюша. Осенью также был случай в Латвии, где член семьи заболел дифтерией и умер 4-летний ребенок. Германия также недавно сообщила о вспышке дифтерии.
Отправляясь в путешествие, крайне важно убедиться, что у детей вовремя сделаны все прививки программы иммунизации. Также стоит проконсультироваться с семейным врачом или врачом-инфекционистом о том, от каких болезней следует дополнительно вакцинироваться, учитывая конкретное место назначения поездки.
Крайне важно сделать все прививки до начала обучения в школе, поскольку школы и детские сады являются местами, где болезни легко распространяются.
Татьяна Руже,
семейный врач
Весна - это время, когда многие дети заканчивают детский сад. Родителям, чьи дети пойдут в школу осенью, необходимо убедиться, что все прививки для дошкольников сделаны вовремя. Статистика Департамента здоровья показывает, что более трети 7-летних детей в Эстонии не получили необходимые ревакцинации перед началом обучения в школе.
Вакцинация детей в Ида-Вирумаа выше средней
По данным Департамента здоровья, в Ида-Вирумаа по состоянию на 2024 год 84% детей в возрасте 2 лет были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, а 85% детей в возрасте 2 лет - против кори, эпидемического паротита и краснухи. 82% детей в возрасте 3 лет были вакцинированы.
В Ида-Вирумаа вакцинированы 76% детей в возрасте 7 лет и 85% детей в возрасте 8 лет, по сравнению со средним показателем в 63% и 78% по Эстонии. 80% 14-летних детей были ревакцинированы против кори, эпидемического паротита и краснухи, а 83% 16-летних были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша.
По сравнению с другими уездами, охват вакцинацией детей в Ида-Вирумаа выше и увеличился для большинства вакцин по сравнению с предыдущим годом, но все еще ниже рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровня. Согласно рекомендации ВОЗ, не менее 95% людей должны быть вакцинированы для предотвращения вспышек заболеваний.
В Эстонии предоставляется бесплатная вакцинация против туберкулеза, гепатита В, ротавирусной инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, краснухи, кори, паротита, полиомиелита, ВПЧ и гемофильной палочки типа b. Взрослые вакцинируются против дифтерии и столбняка каждые десять лет. Бесплатная вакцинация против гриппа также проводится группам риска, включая детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.