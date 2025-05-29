Уровень вакцинации детей в Ида-Вирумаа выше среднего по Эстонии

Отправляясь в путешествие, крайне важно убедиться, что у детей вовремя сделаны все прививки программы иммунизации. Также стоит проконсультироваться с семейным врачом или врачом-инфекционистом о том, от каких болезней следует дополнительно вакцинироваться, учитывая конкретное место назначения поездки.

Крайне важно сделать все прививки до начала обучения в школе, поскольку школы и детские сады являются местами, где болезни легко распространяются. Татьяна Руже,

семейный врач

Весна - это время, когда многие дети заканчивают детский сад. Родителям, чьи дети пойдут в школу осенью, необходимо убедиться, что все прививки для дошкольников сделаны вовремя. Статистика Департамента здоровья показывает, что более трети 7-летних детей в Эстонии не получили необходимые ревакцинации перед началом обучения в школе.

Вакцинация детей в Ида-Вирумаа выше средней

По данным Департамента здоровья, в Ида-Вирумаа по состоянию на 2024 год 84% детей в возрасте 2 лет были вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, а 85% детей в возрасте 2 лет - против кори, эпидемического паротита и краснухи. 82% детей в возрасте 3 лет были вакцинированы.

В Ида-Вирумаа вакцинированы 76% детей в возрасте 7 лет и 85% детей в возрасте 8 лет, по сравнению со средним показателем в 63% и 78% по Эстонии. 80% 14-летних детей были ревакцинированы против кори, эпидемического паротита и краснухи, а 83% 16-летних были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша.

По сравнению с другими уездами, охват вакцинацией детей в Ида-Вирумаа выше и увеличился для большинства вакцин по сравнению с предыдущим годом, но все еще ниже рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровня. Согласно рекомендации ВОЗ, не менее 95% людей должны быть вакцинированы для предотвращения вспышек заболеваний.