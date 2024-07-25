Инвестиционные аферисты с начала года выманили у жителей Эстонии два миллиона евро

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, инвестиционное мошенничество является самым распространенным видом обмана - в прошлом году общая сумма убытков по всем случаям превысила пять миллионов евро.

Кийк рекомендует с особой осторожностью относиться к связанной с инвестициями рекламе, распространяемой в социальных сетях.

- Реальные поставщики услуг также размещают рекламу в социальных сетях, и в этом нет ничего плохого, но поскольку платформы социальных сетей часто не проверяют достоверность конечного продукта, там орудуют мошенники. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, обычно полезно проверить бэкграунд поставщика услуг, - сказал Кийк, добавив, что если поставщик услуг - частное лицо, это должно особенно настораживать.

Еще один распространенный способ, из-за которого люди попадают в ловушку инвестиционных афер - это когда мошенники пишут непосредственно жертве. "Когда в вашем почтовом ящике в социальных сетях появляется неожиданное предложение с невероятно высокой доходностью, почти во всех случаях это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Инвестирование - это долгосрочная деятельность, направленная на рост благосостояния, но мошенники обычно обещают очень высокую прибыль за короткий период времени", - сказал Кийк.

Он добавил, что, как правило, предложения поступают на русском или английском языке, но не исключены ситуации, когда к жертве могут обратиться на эстонском. Он отметил, что в случае инвестиционного мошенничества потери частных лиц обычно исчисляются тысячами, а в некоторых случаях даже десятками тысяч евро. Были ситуации, когда жертва отдавала все свои деньги, а мошенник убеждал ее взять быстрый кредит или попросить у друзей и знакомых еще денег.

- Деньги, отданные мошеннику, обычно никогда не возвращаются, поскольку люди узнают о мошенничестве только через некоторое время после выплаты. Как правило, мошенники сразу переводят полученные деньги на различные зарубежные счета, в криптовалюту или снимают наличные. После этого очень трудно отменить транзакцию, - сказал Кийк.