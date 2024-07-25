Эстония продолжает выдавать ВНЖ даже после окончания срока действия паспорта

По словам руководителя отдела политики в сфере погранохраны и миграции МВД Эстонии Янека Мяги, в Эстонии действует принцип, что все, у кого есть право на проживание в Эстонии, не теряют это право из-за того, что паспорт стал недействительным. Это означает, что если человек идет ходатайствовать о новом виде на жительство или его продлевать, то его личность устанавливается Департаментом полиции и погранохраны. И если его данные уже имеются в базе данных полиции, поскольку у него есть сама карточка вида на жительство, то этого вполне достаточно, чтобы человека идентифицировать и выдать ему новый вид на жительство.

В частности, это касается граждан Украины и Беларуси, посольства которых ввели ограничения на получение новых паспортов для своих граждан. Получают ВНЖ и граждане России, посольство которой периодически затягивает процессы получения документов.

- По нашим данным, определенные ограничения с получением документов сегодня введены в посольствах Украины и Беларуси. Что касается российского посольства, то сложно сказать. Да, там периодически были задержки, например, с принятием ходатайств для освобождения от гражданства, периодически их просто не принимали, затягивали сроки. Сейчас об этом ничего не могу сказать. Не слышал, чтобы ходатайства не принимались, - рассказал Мяги.

По словам чиновника, единственная проблема остается в том, что просроченный паспорт не является рейсовым документом. И такого человека просто не пустят на борт самолета. "В идеале было бы, конечно, если человек мог бы получить новый паспорт своей страны. Но в ситуации, если у него нет такой возможности и ему необходимо куда-то отправиться, то в правовой практике Эстонии предусмотрен особый вид документа - временный рейсовый документ. Его выдает Департамент полиции и погранохраны. С таким документом у человека есть право один раз побывать за границей. Например, отправиться из Евросоюза в третью страну и провести там определенное время. А на обратном пути Департамент полиции и погранохраны просто заберет этот документ", - отметил Мяги.