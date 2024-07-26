В четверг днем в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Креэнхольми, в результате которого пострадала женщина.
Водитель легкового автомобиля Honda Civic, 35-летняя женщина, сдавая назад, не заметила двигавшуюся позади автомобиля 86-летнюю женщину. В результате столкновения пешеход пострадал, его доставили в больницу.
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