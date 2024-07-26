В четверг днем в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о том, что в деревне Кохтла волости Тойла у дороги Кохтла-Ярве-Мяэтагузе в поле видели горящее сено. Пожар, разросшийся до 200 квадратных метров, начал тушить местный фермер, на помощь примчались спасатели из Кохтла-Ярве, которые закончили тушение.
За сутки пожарные дважды выезжали на тушение ландшафтных пожаров
Также в четверг днем в Центр тревоги поступило сообщение о том, что под линиями электропередачи в деревне Перьяци района Нарва-Йыэсуу вдоль дороги Таллинн-Нарва был замечен ландшафтный пожар. На происшествие отреагировали спасатели из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. По прибытии в воздух был поднят дрон, чтобы определить масштабы пожара. Также были задействованы два квадроцикла. Пожар был ликвидирован к вечеру. Всего сгорело около двух гектаров пустырей и торфяников.
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