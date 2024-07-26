За сутки пожарные дважды выезжали на тушение ландшафтных пожаров

Также в четверг днем в Центр тревоги поступило сообщение о том, что под линиями электропередачи в деревне Перьяци района Нарва-Йыэсуу вдоль дороги Таллинн-Нарва был замечен ландшафтный пожар. На происшествие отреагировали спасатели из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. По прибытии в воздух был поднят дрон, чтобы определить масштабы пожара. Также были задействованы два квадроцикла. Пожар был ликвидирован к вечеру. Всего сгорело около двух гектаров пустырей и торфяников.