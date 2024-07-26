Руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков предупредил Министерство внутренних дел о готовящейся поездке группы детей из Эстонии в Крым, пишет rus.err.
Нарвский общественный деятель пытается предотвратить поездку эстонских детей в Крым
- Узнав по своим каналам о том, что готовится выезд в Крым группы из Силламяэ, мы направили министру обращение, предупредив о том, что эти дети могут подвергнуться там очень серьезной опасности. Особенно в контексте того, что в июне один из пляжей Крыма подвергся обстрелу. Приезжая в Крым, дети по сути находятся в зоне боевых действий. А кроме того мы считаем, что само по себе путешествие в Крым незаконно, поскольку речь идет о поездке на территорию Украины в обход ее официальных границ, без какого-то пограничного контроля. И особо нас беспокоит то, что в этой ситуации речь идет о детях. Поэтому мы и обратились в министерство, чтобы были приняты меры, - сказал Сергей Цветков.
В ответе вице-кацлера МВД по вопросам безопасности Йоозепа Каазика говорится, что министерство занимается выяснением обстоятельств, связанных с представленной в письме Цветкова информацией.
"Также подчеркиваем, что мы решительно осуждаем всевозможные организованные поездки в Россию или на оккупированные ей территории для детей и молодежи из Эстонии, поскольку тем самым организаторы подвергают участников риску", - пишет Каазик.
Он также напомнил, что Эстония настоятельно рекомендует своим жителям полностью избегать поездок в Россию и на оккупированные Россией территории Украины. В то же время запретить такие поездки рядовым гражданам власти не могут. В том числе невозможно и вмешаться в вопрос выдачи российских виз.
"Отправка детей на оккупированные Россией территории и в зоны боевых действий является неприемлемой и безответственной", - сказали в пресс-службе МИДа.
"Организация таких лагерей является попыткой России создать своего рода "сеть соотечественников" для молодежи, проживающей за границей, поскольку молодежь обычно более восприимчива к российской пропаганде. Организация лагерей и молодежных фестивалей - часть российской политики раскола, которая в целом финансируется государством и имеет идеологическую программу", - отметили в ведомстве.