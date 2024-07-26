Нарвский общественный деятель пытается предотвратить поездку эстонских детей в Крым

- Узнав по своим каналам о том, что готовится выезд в Крым группы из Силламяэ, мы направили министру обращение, предупредив о том, что эти дети могут подвергнуться там очень серьезной опасности. Особенно в контексте того, что в июне один из пляжей Крыма подвергся обстрелу. Приезжая в Крым, дети по сути находятся в зоне боевых действий. А кроме того мы считаем, что само по себе путешествие в Крым незаконно, поскольку речь идет о поездке на территорию Украины в обход ее официальных границ, без какого-то пограничного контроля. И особо нас беспокоит то, что в этой ситуации речь идет о детях. Поэтому мы и обратились в министерство, чтобы были приняты меры, - сказал Сергей Цветков.