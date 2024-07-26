Эстонский паспорт вошел в десятку лучших паспортов мира

Составители рейтинга сравнили безвизовый доступ обладателей 199 различных паспортов на 227 туристических направлениях. Наряду с Эстонией девятое место занимает Литва и ОАЭ. Латвия вместе с Исландией, Словакией и Словенией расположилась на десятом месте.