Эстонский паспорт занял девятое место в рейтинге международной консалтинговой компании Henley & Partners, пишет rus.err.
Эстонский паспорт вошел в десятку лучших паспортов мира
Составители рейтинга сравнили безвизовый доступ обладателей 199 различных паспортов на 227 туристических направлениях. Наряду с Эстонией девятое место занимает Литва и ОАЭ. Латвия вместе с Исландией, Словакией и Словенией расположилась на десятом месте.
Возглавляет рейтинг Сингапур, на втором месте - Франция, Германия, Италия, Япония и Испания, третьи в списке - Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция.
Последнюю строку рейтинга занимает Афганистан. Его обошли Сирия, Ирак и Йемен.
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