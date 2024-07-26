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Эстонский паспорт вошел в десятку лучших паспортов мира

Северное побережье
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Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга
Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Эстонский паспорт занял девятое место в рейтинге международной консалтинговой компании Henley & Partners, пишет rus.err.

Составители рейтинга сравнили безвизовый доступ обладателей 199 различных паспортов на 227 туристических направлениях. Наряду с Эстонией девятое место занимает Литва и ОАЭ. Латвия вместе с Исландией, Словакией и Словенией расположилась на десятом месте.

Возглавляет рейтинг Сингапур, на втором месте - Франция, Германия, Италия, Япония и Испания, третьи в списке - Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция.

Последнюю строку рейтинга занимает Афганистан. Его обошли Сирия, Ирак и Йемен.

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