Более половины граждан Эстонии - за внеочередные выборы в парламент

Опрос, проведенный социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, был проведен 22 июля в интернете. В нем приняли участие 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

На вопрос, считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы, 37% респондентов ответили "нет" или "скорее нет". 53% ответили "скорее да" или "да", а еще 10% затруднились дать ответ.

Во время предыдущих аналогичных опросов доля поддерживающих проведение внеочередных выборов граждан Эстонии составляла от 51% до 55%.