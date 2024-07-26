Более половины, или 53%, граждан Эстонии поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов.
Более половины граждан Эстонии - за внеочередные выборы в парламент
Опрос, проведенный социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, был проведен 22 июля в интернете. В нем приняли участие 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.
На вопрос, считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы, 37% респондентов ответили "нет" или "скорее нет". 53% ответили "скорее да" или "да", а еще 10% затруднились дать ответ.
Во время предыдущих аналогичных опросов доля поддерживающих проведение внеочередных выборов граждан Эстонии составляла от 51% до 55%.
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