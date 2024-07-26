Больше половины трудоспособных украинских беженцев в Эстонии обеспечивают себя сами

По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA) за первый квартал этого года, 57% трудоспособных украинцев работают, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. По состоянию на 21 июля этого года было подано 3000 ходатайств о временной защите. Однако подача ходатайств о временной защите не является обязательной, так как все граждане Украины имеют право находиться в Эстонии и без подачи такого заявления.

Как и в предыдущие годы, украинские беженцы чаще всего выполняют неквалифицированную работу (39%). Квалифицированную работу выполняет 18%, а в сфере обслуживания и торговли работает 16,8%.

Больше всего занятых в обрабатывающей промышленности (24,8%), а также в сфере административной и вспомогательной деятельности (16,4% беженцев).

Безработными зарегистрированы около 3100 украинцев, что составляет 6,5% от всех безработных в Эстонии и 15,5% от числа украинцев трудоспособного возраста. В целом уровень занятости в Эстонии в первом квартале 2024 года составил 68,4%, а уровень безработицы – 7,8%.

В первом квартале этого года государство выплатило украинским беженцам семейные пособия на сумму семь миллионов евро, а местные органы власти за первое полугодие выплатили пособия на сумму девять миллионов евро.

В первом квартале этого года, по данным SKA, государство выплатило украинским беженцам семейные пособия на сумму семь миллионов евро, а местные органы власти за первое полугодие выплатили пособия на сумму девять миллионов евро.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года средняя брутто-зарплата граждан Украины в Эстонии составила 1424 евро, тогда как средняя зарплата по стране - 1933 евро.

Украинские беженцы, получившие вид на жительство в Эстонии, имеют те же права и обязанности, включая компенсации и пособия. Исключением является пенсия: украинские беженцы пенсионного возраста имеют право на поддержку, равную разнице между эстонской и зарубежной пенсией, если у них нет трудового стажа в Эстонии.