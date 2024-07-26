Этим летом на месте плотины Пюсси начнется строительство рыболовного перевала на реке Пуртсе. Согласно планам, строительные работы начнутся в ближайшие недели и завершатся в сентябре. В зависимости от погодных условий финальное благоустройство и уборка территории могут отложиться до весны следующего года. Мост рядом с плотиной также будет реконструирован в следующем году.
На реке Пуртсе уберут последнее препятствие на пути к естественному нересту лососевых
Река Пуртсе исторически была одной из лучших лососевых рек в Эстонии, но загрязнение, вызванное добычей сланцевого масла, уничтожило ее популяцию. Мониторинг промысла последних лет снова показал распространение лосося и других видов рыб, но для их будущей свободной миграции очень важно устранить препятствия на этом пути. Сегодня плотина Пюсси является единственным оставшимся непреодолимым препятствием на реке Пуртсе, не позволяющим проходным рыбам подплыть к нерестилищам, расположенным выше по течению.
Предыдущая оценка воздействия на окружающую среду показала, что в результате демонтажа дамбы улучшится экологическое состояние водоема и увеличится биоразнообразие. Кроме того, это принесет положительные изменения местному населению Ида-Вирумаа, обеспечивая более чистую и здоровую среду обитания, а также поощряя развитие местной природы и рыболовства.
Мари Сепп, руководитель проекта Министерства климата, добавила, что создание рыбного перевала на реке Пуртсе помогает обеспечить свободное перемещение рыбы и восстановить ее естественные маршруты миграции, что важно для поддержания здоровья и баланса реки. экосистема.
- Кроме того, это поддерживает предыдущие усилия, такие как очистка реки Пуртсе от остаточного загрязнения и повторное внедрение лососевых рыб, - сказала она, добавив, что эти мероприятия уже привели к положительным изменениям, предоставив местным жителям Ида-Вирумаа более чистую и здоровую среду обитания.
По словам директора Агентства по охране окружающей среды Таймара Ала, согласно постановлению о восстановлении природы, принятому в июне этого года, государства-члены Евросоюза поставили перед собой цель восстановить свободное течение не менее 25 тысяч км рек к 2030 году. "Уничтожив препятствие, Агентство по охране окружающей среды вносит свой вклад в достижение этой важной задачи", - сказал он.
По эскизному проекту было решено построить приближенный к природе быстрый рыбоход, или северную плотину, которая будет поддерживать текущий уровень воды, имитируя естественный участок реки. Ранее строительный проект был оценен на предмет его воздействия на окружающую среду, и было проведено несколько общественных обсуждений. Во время строительства рыбохода с моста будут окончательно демонтированы существующие металлические конструкции дамбы и укрытий. Вторая часть проекта будет реализована в следующем году. А именно, мост, принадлежащий муниципалитету Люганузе, с дамбой сбоку, находится в очень плохом состоянии. Однако мост имеет большое значение для местного сообщества, и после снятия дамбы проект LIFE IP CleanEST предусматривает и реконструкцию моста.
Строительные работы, связанные со строительством рыбохода, осуществляются в рамках проекта LIFE IP CleanEST, который финансируется программой LIFE Европейской Комиссии и Эстонского государства. Работы обойдутся почти в 451 000 евро.