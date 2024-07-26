На реке Пуртсе уберут последнее препятствие на пути к естественному нересту лососевых

Река Пуртсе исторически была одной из лучших лососевых рек в Эстонии, но загрязнение, вызванное добычей сланцевого масла, уничтожило ее популяцию. Мониторинг промысла последних лет снова показал распространение лосося и других видов рыб, но для их будущей свободной миграции очень важно устранить препятствия на этом пути. Сегодня плотина Пюсси является единственным оставшимся непреодолимым препятствием на реке Пуртсе, не позволяющим проходным рыбам подплыть к нерестилищам, расположенным выше по течению.

Предыдущая оценка воздействия на окружающую среду показала, что в результате демонтажа дамбы улучшится экологическое состояние водоема и увеличится биоразнообразие. Кроме того, это принесет положительные изменения местному населению Ида-Вирумаа, обеспечивая более чистую и здоровую среду обитания, а также поощряя развитие местной природы и рыболовства.

Мари Сепп, руководитель проекта Министерства климата, добавила, что создание рыбного перевала на реке Пуртсе помогает обеспечить свободное перемещение рыбы и восстановить ее естественные маршруты миграции, что важно для поддержания здоровья и баланса реки. экосистема.

- Кроме того, это поддерживает предыдущие усилия, такие как очистка реки Пуртсе от остаточного загрязнения и повторное внедрение лососевых рыб, - сказала она, добавив, что эти мероприятия уже привели к положительным изменениям, предоставив местным жителям Ида-Вирумаа более чистую и здоровую среду обитания.