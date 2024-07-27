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На мотокроссовой трассе в Пюхайыэ ожидается увлекательный мотоуикенд

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Субботний день будет посвящен юниорским классам, где местный гонщик Оливер Тоовис надеется показать быструю езду.
Субботний день будет посвящен юниорским классам, где местный гонщик Оливер Тоовис надеется показать быструю езду. Фото: Erakogu

Начало августа обещает быть радостным для поклонников мотокросса в Ида-Вирумаа, ведь здесь пройдут крупнейшие соревнования в этом виде. 3 и 4 августа в 11.00 мотокроссовая трасса в Пюхайыэ вновь будет принимать мотогонщиков юного и старшего возраста.

Наряду с обычными одиночными классами состоятся соревнования трех- и четырехколесных внедорожников. Если всевозможные квадроциклы и ATV хорошо знакомы молодежи, то гонки на мотоциклах с коляской, некогда очень популярные, в наши дни проводятся реже.

В рамках фестиваля состоится третий этап чемпионата Эстонии по гонкам на квадроциклах и мотоциклах с коляской. Выступят и юные спортсмены, для которых это будет пятый этап молодежного Кубка Эстонии. Как и в предыдущие годы, будет определен лучший мотогонщик Ида-Вирумаа, ведь здесь пройдут отдельные соревнования между местными мотогонщиками и уроженцами этого края. В прошлом году весь пьедестал заняли представители только одной семьи, но желающих бросить вызов семье Виноградовых наверняка будет немало.

Конечно же, в субботу вечером состоится гонка эндуро, в которой мотогонщикам предстоит на время преодолеть различные специально созданные препятствия на трассе, а также помериться силами в гонке по бездорожью. В завершение субботней вечерней программы выступит группа "Cosmo".

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