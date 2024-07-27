На мотокроссовой трассе в Пюхайыэ ожидается увлекательный мотоуикенд

Наряду с обычными одиночными классами состоятся соревнования трех- и четырехколесных внедорожников. Если всевозможные квадроциклы и ATV хорошо знакомы молодежи, то гонки на мотоциклах с коляской, некогда очень популярные, в наши дни проводятся реже.

В рамках фестиваля состоится третий этап чемпионата Эстонии по гонкам на квадроциклах и мотоциклах с коляской. Выступят и юные спортсмены, для которых это будет пятый этап молодежного Кубка Эстонии. Как и в предыдущие годы, будет определен лучший мотогонщик Ида-Вирумаа, ведь здесь пройдут отдельные соревнования между местными мотогонщиками и уроженцами этого края. В прошлом году весь пьедестал заняли представители только одной семьи, но желающих бросить вызов семье Виноградовых наверняка будет немало.