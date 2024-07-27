Начало августа обещает быть радостным для поклонников мотокросса в Ида-Вирумаа, ведь здесь пройдут крупнейшие соревнования в этом виде. 3 и 4 августа в 11.00 мотокроссовая трасса в Пюхайыэ вновь будет принимать мотогонщиков юного и старшего возраста.
На мотокроссовой трассе в Пюхайыэ ожидается увлекательный мотоуикенд
Наряду с обычными одиночными классами состоятся соревнования трех- и четырехколесных внедорожников. Если всевозможные квадроциклы и ATV хорошо знакомы молодежи, то гонки на мотоциклах с коляской, некогда очень популярные, в наши дни проводятся реже.
В рамках фестиваля состоится третий этап чемпионата Эстонии по гонкам на квадроциклах и мотоциклах с коляской. Выступят и юные спортсмены, для которых это будет пятый этап молодежного Кубка Эстонии. Как и в предыдущие годы, будет определен лучший мотогонщик Ида-Вирумаа, ведь здесь пройдут отдельные соревнования между местными мотогонщиками и уроженцами этого края. В прошлом году весь пьедестал заняли представители только одной семьи, но желающих бросить вызов семье Виноградовых наверняка будет немало.
Конечно же, в субботу вечером состоится гонка эндуро, в которой мотогонщикам предстоит на время преодолеть различные специально созданные препятствия на трассе, а также помериться силами в гонке по бездорожью. В завершение субботней вечерней программы выступит группа "Cosmo".