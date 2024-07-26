В ближайшие дни погода изменится

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туманы. Ветер преимущественно западных направлений, на островах и западном побережье также южный 2-7 м/с. Температура воздуха 12-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений, на островах и западном побережье также южный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами возможны ливни. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура составит от 11 до 17 градусов, на побережье до 19 градусов. Днем облачность увеличится. В южной части материка и на островах пойдет дождь, на севере возможны отдельные ливни и местами грозы. К вечеру дожди распространятся по всей стране. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-8 м/с, к полудню он сменится на западный и северо-западный и усилится на побережье до 13 м/с. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов, в Северной Эстонии до 25 градусов.

В ночь на понедельник будет преимущественно облачно. На материке пойдет дождь, местами сильный, возможны грозы. На островах дожди будут реже и слабее. Будет дуть северо-западный и северный ветер, в Вирумаа и у берегов Чудского озера - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 21 м/с, у побережья Рижского залива до 25 м/с. Температура составит от 11 до 17 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пойдут дожди, к вечеру дожди станут реже. Будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 7-12 м/с, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 20 м/с, у побережья Рижского залива до полудня до 25 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями. Местами возможны ливни. Будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура составит от 12 до 18 градусов. Днем в центральных районах материка будет переменная облачность. Во многих местах пойдут ливни, возможны грозы. На островах будет малооблачно и вероятность дождя мала. Будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывами до 12 м/с, на островах до 15 м/с. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов.