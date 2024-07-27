Мати Лукас: через несколько лет в Ида-Вирумааском центре профессионального образования будут учиться и иногородние студенты

Мати Лукас верит, что Ида-Вирумаа - отличное место, и если здешнее профессиональное образование станет более современным, то наряду с местной молодежью сюда будут приезжать люди из других уголков Эстонии.

Создавший и руководивший за свою жизнь несколькими школами Мати Лукас говорит, что прошлым летом мог бы спокойно наслаждаться игрой в гольф, но все же ответил "да" на предложение Министерства образования и науки занять пост директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Деятельность этого учебного заведения как раз получила сокрушительную оценку в ходе министерской проверки и прежнее руководство было отстранено от работы. По словам Лукаса, он постарается за пару лет поставить Ида-Вирумааский центр профессионального образования на правильные рельсы, а дальше отдаст бразды правления молодежи.