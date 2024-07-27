Создавший и руководивший за свою жизнь несколькими школами Мати Лукас говорит, что прошлым летом мог бы спокойно наслаждаться игрой в гольф, но все же ответил "да" на предложение Министерства образования и науки занять пост директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Деятельность этого учебного заведения как раз получила сокрушительную оценку в ходе министерской проверки и прежнее руководство было отстранено от работы. По словам Лукаса, он постарается за пару лет поставить Ида-Вирумааский центр профессионального образования на правильные рельсы, а дальше отдаст бразды правления молодежи.
Для подписчиков
Мати Лукас: через несколько лет в Ида-Вирумааском центре профессионального образования будут учиться и иногородние студенты
- Почему вы приняли предложение возглавить Ида-Вирумааский центр профессионального образования, положение которого, по оценке надзорной комиссии министерства, было довольно неважное?
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