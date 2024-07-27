Новый премьер-министр Кристен Михал вместе с наполовину обновленным правительством вступил в должность, и новое коалиционное соглашение готово. Судя по всему, ряд важных изменений, прописанных между строк и поначалу оставшихся незамеченными, - вдобавок к трюку с подоходным налогом, повышенная часть которого начнет действовать для всех с первого заработанного цента, - еще впереди, поэтому неоднократная рекомендация Михала не завышать ожидания была оправданна. Но это лишь часть картины, которая вырисовывается при прочтении соглашения.
Анвар Самост: Не похоже, что у правительства закончились деньги
Это соглашение о мелких, можно сказать, незначительных и неважных целях.
Поскольку ожидания и были низкими, можно сказать, что общество получило то, что обещала в последние недели партия с самым большим мандатом в истории. К сожалению, именно здесь и начинаются вопросы.
Коллега из "Postimees", очень опытный и повидавший множество выборов, правительств и коалиционных соглашений, Айвар Рейнап, несомненно, написал правильно: "Реформист Кристен Михал, принимавший участие в "Предвыборной студии" "Postimees" в феврале прошлого года, подчеркнул, что для экономики важна стабильная налоговая среда, и осудил левый уклон в сторону повышения налогов. Он выразил надежду, что избиратели дадут Партии реформ мандат на снижение налогов. /.../ Через несколько месяцев правительство во главе с Партией реформ, победившей на выборах при поддержке красивых обещаний, объявило о повышении налога с оборота и подоходного налога, а также предложило ввести налог на автомобили. Результат: инфляция, одна из самых высоких в Европе, и продолжающая падать экономика. Теперь, когда Кристен Михал лично взял бразды правления в свои руки, весь этот ужас повторяется снова".
Действительно, Партия реформ не просила у избирателей мандат на повышение налогов, потому что, как сформулировала эту дилемму предыдущий премьер-министр Кая Каллас в знаменитом интервью "Первой студии": о повышении налогов нельзя говорить во время предвыборной кампании, потому что это непопулярно. Но с другой стороны, Эстония действительно является представительной демократией, и даже если невозможно поверить заявлениям о неожиданном обнаружении большого дефицита государственного бюджета через несколько дней после выборов, партии, имеющие большинство в Рийгикогу, могут повышать или понижать налоги вплоть до следующих выборов, независимо от обещаний, данных избирателям.
Гораздо хуже, что в коалиционном соглашении Партии реформ, Социал-демократической партии и "Eesti 200" мы читаем, что "общая цель трех партий - /.../ поставить экономику на путь роста и уменьшить социальное и региональное неравенство", но уже через несколько страниц находим восстановление налога на прибыль предприятий, хитро замаскированную отмену не облагаемого налогом дохода, повышение подоходного налога и налога с оборота до 24% и дальнейшее увеличение акциза на топливо. Кроме того, коалиция намерена оплачивать из кармана налогоплательщиков строительство наземных и морских ветряных электростанций, а также продвигать другие не менее дорогостоящие меры, известные как климатическая нейтральность.
Совершенно очевидно, что дополнительное повышение налогов не подтолкнет к росту экономику, которая уже третий год переживает спад. Кроме того, доведение налога с оборота до абсолютного максимума в Европе гарантированно даст новый толчок росту цен. Основной план восстановления жизненно важного для Эстонии экономического роста, похоже, по-прежнему строится на надежде, что, возможно, сюда придут крупные иностранные промышленные инвестиции (почему они должны прийти, если даже государственные предприятия не могут построить ни одного нового завода, а цены на электричество выше, чем в Скандинавии?), и в расчете на то, что, возможно, экономика Швеции и Германии начнет расти быстрее.
"Совершенно очевидно, что дополнительное повышение налогов не подтолкнет к росту экономику, которая уже третий год переживает спад".Анвар Самост, журналист
Абсурдно, что партии, которые уже более десяти лет твердо верят в непогрешимость чиновников и политиков при введении новых правил, запретов, приказов и ограничений, в то же время не верят в способность государства обратить экономику в рост с помощью крупных инвестиций.
Кроме государственного оборонного заказа, ускорения строительства "Rail Baltic" и программы арендного жилья, а также туманной фразы о том, что "будучи министром экономики, я построил самый длинный участок шоссе Таллинн-Тарту", коалиционное соглашение не содержит ни одной важной цели или инструмента для стимулирования экономики. Самое главное - это сбалансированный бюджет (простите, трехпроцентный дефицит), который должен быть достигнут даже ценой продолжающейся рецессии.
В коалиционном соглашении содержится обещание рассмотреть возможность отказа от непрозрачного государственного бюджета, основанного на деятельности, но на самом деле это должно быть первым, что нужно сделать сразу при движении к упорядоченным государственным финансам. Возможно, окажется, что государственный бюджет не такой уж и дефицитный? Кроме того, в соглашении было бы очень просто запретить все расходы, которые, как правило, характерны для очень богатых обществ или даже идеологичны. В противном случае у налогоплательщика, уплачивающего 24% налога с оборота, не будет оснований полагать, что у правительства действительно закончились деньги.