Анвар Самост: Не похоже, что у правительства закончились деньги

Это соглашение о мелких, можно сказать, незначительных и неважных целях.

Поскольку ожидания и были низкими, можно сказать, что общество получило то, что обещала в последние недели партия с самым большим мандатом в истории. К сожалению, именно здесь и начинаются вопросы.

Коллега из "Postimees", очень опытный и повидавший множество выборов, правительств и коалиционных соглашений, Айвар Рейнап, несомненно, написал правильно: "Реформист Кристен Михал, принимавший участие в "Предвыборной студии" "Postimees" в феврале прошлого года, подчеркнул, что для экономики важна стабильная налоговая среда, и осудил левый уклон в сторону повышения налогов. Он выразил надежду, что избиратели дадут Партии реформ мандат на снижение налогов. /.../ Через несколько месяцев правительство во главе с Партией реформ, победившей на выборах при поддержке красивых обещаний, объявило о повышении налога с оборота и подоходного налога, а также предложило ввести налог на автомобили. Результат: инфляция, одна из самых высоких в Европе, и продолжающая падать экономика. Теперь, когда Кристен Михал лично взял бразды правления в свои руки, весь этот ужас повторяется снова".