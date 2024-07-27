Осетр рыбопитомника Пылула Центра управления гослесами (RMK) за время своей самостоятельной жизни стал довольно крупным.
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Эксперт по осетровым встретил в Рутья осетра, выпущенного в реку Нарва
Пылулаский эксперт по осетровым Мартен Оянг, который ежедневно заботится о молоди осетров и под чьим бдительным присмотром маленькие осетры, привезенные из Германии, проводят первые месяцы жизни в Пылуласком рыбопитомнике, встретил одного из осетров во время отдыха на море в районе в Рутья.
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