Эксперт по осетровым встретил в Рутья осетра, выпущенного в реку Нарва

Пылулаский эксперт по осетровым Мартен Оянг, который ежедневно заботится о молоди осетров и под чьим бдительным присмотром маленькие осетры, привезенные из Германии, проводят первые месяцы жизни в Пылуласком рыбопитомнике, встретил одного из осетров во время отдыха на море в районе в Рутья.

Рыба, которая к настоящему времени выросла до 40 см в длину, была в хорошем состоянии и, после того как ее измерили и сфотографировали, смогла продолжить свою жизнь в Балтийском море.