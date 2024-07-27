ОПРОС ⟩ Будете ли следить за событиями летней Олимпиады?
Сергей КОНЫШЕВ, тренер по хоккею:
- Не планирую, но что-то посмотрю, например, легкую атлетику. Не хочу смотреть пристально, потому что на этой Олимпиаде не будет россиян и белорусов, которые обычно создают интригу, а без "великих" не интересно. Нравится футбол, но в футболе Россия не так ярко выступает, как в хоккее, поэтому может, будет интересно. Болею за всех эстонских спортменов, это моя страна, сам трижды был чемпионом мира в тех дивизионах, где мы играем, и знаю, что это такое - состязания высшего ранга.
Олег ТЕРЕЩЕНКО, сотрудник охранной фирмы:
- Обязательно. Такие события происходят раз в четыре года, поэтому всегда ожидаемые. Буду мониторить новости, больше интересуют легкая атлетика, футбол, но и остальные виды спорта тоже любопытны. Жаль, что участвует мало эстонских спортсменов, но ждем результата от Энели Ефимовой, в десятиборье ребята хорошо выступали. Буду болеть за общий результат. Искренне жаль, что нет Беларуси и России, конкуренция была бы острее.
Александр КАБАЕВ, повар:
- По возможности посмотрю новости, чтобы быть в курсе событий. Любимый вид спорта - хоккей, летом предпочитаю волейбол. Мне в целом нравится спорт, но я скорее заинтересованный любитель, нет определенной позиции или спортсмена - буду болеть за всех эстонцев.
Юлле ЛЕПАССААР, пенсионер:
- Буду. Конкретно пока не определилась, посмотрю, где и у кого что-то получается, если есть за кого болеть - азарт появляется.
Сергей МУУЗИК, шахтер:
- Постараюсь вечерами смотреть новости. Любимые летние виды спорта - легкая атлетика, футбол. Фаворитов у меня нет, просто интересно наблюдать за соревнованиями. За эстоноземельцев поболею, конечно.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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