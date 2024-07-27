ОПРОС Будете ли следить за событиями летней Олимпиады?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей КОНЫШЕВ, тренер по хоккею: - Не планирую, но что-то посмотрю, например, легкую атлетику. Не хочу смотреть пристально, потому что на этой Олимпиаде не будет россиян и белорусов, которые обычно создают интригу, а без "великих" не интересно. Нравится футбол, но в футболе Россия не так ярко выступает, как в хоккее, поэтому может, будет интересно. Болею за всех эстонских спортменов, это моя страна, сам трижды был чемпионом мира в тех дивизионах, где мы играем, и знаю, что это такое - состязания высшего ранга.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олег ТЕРЕЩЕНКО, сотрудник охранной фирмы: - Обязательно. Такие события происходят раз в четыре года, поэтому всегда ожидаемые. Буду мониторить новости, больше интересуют легкая атлетика, футбол, но и остальные виды спорта тоже любопытны. Жаль, что участвует мало эстонских спортсменов, но ждем результата от Энели Ефимовой, в десятиборье ребята хорошо выступали. Буду болеть за общий результат. Искренне жаль, что нет Беларуси и России, конкуренция была бы острее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр КАБАЕВ, повар: - По возможности посмотрю новости, чтобы быть в курсе событий. Любимый вид спорта - хоккей, летом предпочитаю волейбол. Мне в целом нравится спорт, но я скорее заинтересованный любитель, нет определенной позиции или спортсмена - буду болеть за всех эстонцев.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юлле ЛЕПАССААР, пенсионер: - Буду. Конкретно пока не определилась, посмотрю, где и у кого что-то получается, если есть за кого болеть - азарт появляется.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сергей МУУЗИК, шахтер: - Постараюсь вечерами смотреть новости. Любимые летние виды спорта - легкая атлетика, футбол. Фаворитов у меня нет, просто интересно наблюдать за соревнованиями. За эстоноземельцев поболею, конечно.