ДРУЖИННИК Март Лаар: Георг Сооден - один из легендарных эстонских военных времен II мировой войны

Там же он приводит воспоминания одного из находившихся в бункере Соодена бойцов: "Дверь бункера распахнулась: курьер к майору Соодену. Скупой на слова Сооден молча вышел на порог бункера, в утренние сумерки, прочел сообщение и отпустил курьера. Спустя мгновение он отдал распоряжение созвать начальников рот, сам же остался стоять недвижим, глядя на утреннее зарево над Финским заливом. Мы с адъютантом стояли за его спиной в ожидании приказа. Сооден простоял так некоторое время, а затем произнес: "Это конец. Мы больше не можем сдерживать русских. Если они пробьются, то через три дня будут в Таллинне. А они пробьются".

В тот же вечер до сумерек мы заступили на синимяэские позиции. Пришлось несколько километров двигаться вдоль перепаханного снарядами шоссе, где время от времени взрывался то один, то другой тяжелый снаряд противника. Здесь и там лежали убитые военные в немецких мундирах с эстонским гербом. Наступила ночь, когда батальон остановил движение. Вдалеке виднелись контуры оставленного детского дома. В воздухе чувствовался запах горящего масла и еще какой-то едкий запах гари, вдыхая который невольно вздрагивали. Запах исходил от обгорелых человеческих тел. В темноте виднелись дымящиеся колоссы - танки противника, на некоторых из башен висели полуобугленные тела солдат, в позе, в которой смерть застала их, выбиравшихся из охваченного пламенем танка. Во время движения мы встретили с десяток бельгийцев, которые бегали, как безголовые курицы. В ответ на расспросы мы узнали, что в тот день в районе Синимяэ они потеряли в артиллерийском огне целый батальон погибшими и ранеными и теперь им некуда деваться... Возможно, рассказ этих деморализованных солдат был преувеличением, а может - нет. В любом случае разнесенный местами в щепки лес и многочисленные воронки от снарядов свидетельствовали о сильном артиллерийском огне русских на этом участке. Тогда мы не догадывались, что Синимяэ станет могилой для такого огромного числа эстонских солдат и последним пунктом 659-го Восточного батальона".