Историк и бывший премьер-министр Март Лаар в своей книге "Sinimäed 1944" называет майора Георга Соодена одним из самых легендарных эстонских военных второй мировой войны.
ДРУЖИННИК ⟩ Март Лаар: Георг Сооден - один из легендарных эстонских военных времен II мировой войны
Семья родившегося 2 декабря 1904 года в Хельсинки Георга Александера Соодена, сына эстонского полицейского, в 1907 году переехала в Йыхви, когда отца назначили постовым полицейским, а мать поступила акушеркой в Йыхвискую больницу. В 1924 году Георг Сооден окончил Йыхвискую общую гимназию.
Много лет служил в Вируской дружине "Кайтселийта"
Март Лаар пишет, что Георг Сооден с молодости мечтал о профессии военного и пытался в качестве добровольца принять участие в Освободительной войне, однако его не приняли из-за молодости. В 1925 году он поступил на военную службу, в 1927 году окончил военную школу и служил в Силах обороны. В 1933 году он в должности младшего лейтенанта поступил на службу в Вирускую дружину "Кайтселийта". Непродолжительное время возглавлял Йыхвискую дружину "Кайтселийта". С августа 1938 года служил лейтенантом в 4-м отделении пехотного батальона. Вскоре вернулся в Вирускую дружину "Кайтселийта", где с 7 февраля 1939-го чуть более года занимал должность инструктора дружины.
В начале Второй мировой войны его мобилизовали в Красную Армию, откуда 28 июля 1941 года он сдался в плен немецким войскам. В том же году Сооден поступил добровольцем в сформированную из эстонцев 184-ю эстонскую охранную группу и был назначен в должности лейтенанта командиром 14-й роты. В сентябре батальон перебросили в Россию, где Сооден сражался на Волховском фронте.
В мае 1943 года его назначили командующим 659-м Восточным батальоном. В январе 1944 года повысили до майора. Сооден участвовал в отражении массированных атак Красной Армии и боях при отступлении на участках Волховского, Ильменского и Новгородского фронтов, после сражений под Сурково и Васьково начали говорить о "батальноне Соодена" и "сооденских мужчинах". Он сам, будучи большим авторитетом, обладающий военным хладнокровием и требовательностью к дисциплине, получал от своих подчиненных многочисленные прозвища, например, "наш старик", "старый Юри", "старый бес".
В конце января 1944 года батальон добрался до Йыхви, откуда после короткого отпуска был направлено на Нарвский фронт в Кривасоо. В битве под Кривасоо и Путки после тяжелых боев удалось остановить наступление Красной Армии.
Вскоре восточные батальона объединили с 20-й Эстонской гренадерской дивизией СС, и Сооден возглавил II батальон 47-го полка, а позже - I батальон того же полка.
Последняя атака батальона Соодена
Ночью 25 июля 1944 года батальон Соодена вместе с противотанковыми ротами Эстонской дивизии заступил на подготовленные позиции по обе стороны от Нарвского шоссе возле Конью, на оборонной линии Нарва-2, чтобы препятствовать случайным прорывам и при необходимости закрыть фронт.
Март Лаар отмечает в книге "Sinimäed 1944" (издательство "Varrak", 2012, 289 стр.), что немецкая оборона на Синимяэ уже была готова рухнуть. На совещании 27 июля решили отбить Ластекодумяги, в атаку должен был пойти батальон Соодена.
Ночью 25 июля батальон Соодена заступил на позицию в двух километраз от Вока по обе стороны от шоссе Таллинн-Нарва. Позиции были образованы из хорошо укрепленных и замаскированных окопов. "Туда же входили укрепленные бункеры с железными стенами и дверями на глубине 4 метров. Они напоминали внутренности подводной лодки. На тех же позициях располагалась и противотанковая рота Эстонской дивизии. В полдень 27 июля батальон погрузили на грузовые машины и повезли вдоль Нарвского шоссе через Силламяэ на расстояние около 4 километров на запад от Синимяэ на позиции, откуда после короткой остановки направили на линию синимяэского кладбища в распоряжение полка Норге", - пишет Лаар.
Там же он приводит воспоминания одного из находившихся в бункере Соодена бойцов: "Дверь бункера распахнулась: курьер к майору Соодену. Скупой на слова Сооден молча вышел на порог бункера, в утренние сумерки, прочел сообщение и отпустил курьера. Спустя мгновение он отдал распоряжение созвать начальников рот, сам же остался стоять недвижим, глядя на утреннее зарево над Финским заливом. Мы с адъютантом стояли за его спиной в ожидании приказа. Сооден простоял так некоторое время, а затем произнес: "Это конец. Мы больше не можем сдерживать русских. Если они пробьются, то через три дня будут в Таллинне. А они пробьются".
В тот же вечер до сумерек мы заступили на синимяэские позиции. Пришлось несколько километров двигаться вдоль перепаханного снарядами шоссе, где время от времени взрывался то один, то другой тяжелый снаряд противника. Здесь и там лежали убитые военные в немецких мундирах с эстонским гербом. Наступила ночь, когда батальон остановил движение. Вдалеке виднелись контуры оставленного детского дома. В воздухе чувствовался запах горящего масла и еще какой-то едкий запах гари, вдыхая который невольно вздрагивали. Запах исходил от обгорелых человеческих тел. В темноте виднелись дымящиеся колоссы - танки противника, на некоторых из башен висели полуобугленные тела солдат, в позе, в которой смерть застала их, выбиравшихся из охваченного пламенем танка. Во время движения мы встретили с десяток бельгийцев, которые бегали, как безголовые курицы. В ответ на расспросы мы узнали, что в тот день в районе Синимяэ они потеряли в артиллерийском огне целый батальон погибшими и ранеными и теперь им некуда деваться... Возможно, рассказ этих деморализованных солдат был преувеличением, а может - нет. В любом случае разнесенный местами в щепки лес и многочисленные воронки от снарядов свидетельствовали о сильном артиллерийском огне русских на этом участке. Тогда мы не догадывались, что Синимяэ станет могилой для такого огромного числа эстонских солдат и последним пунктом 659-го Восточного батальона".
Март Лаар пишет, что по мере приближения к Синимяэ огонь противника начал учащаться, став почти сплошным. В нем прибывший на поле сражения в составе 450 человек батальон Соодена за короткое время потерял почти четверть состава погибшими и ранеными.
Вскоре батальон получил приказ продолжать наступление с оставшимися силами. Эстонцам удалось преодолеть межгорную долину и пробиться на Ластекодумяги. В атаку, в свою очередь, пошли и русские. Эстонцы пытались удержаться на Ластекодумяги, но большинство из них после ранения своего командира лейтенанта Юриадо отошли обратно на Гренадерскую горку. Из вышедшего в наступления батальона к утру следующего дня остались защищать Гренадерскую горку 30 человек. "За нами была вся Эстония, но здесь, на ключевой позиции, ее защищала лишь малая горстка военных", - вспоминает участвовавший в сражении командующий минометной группы 4-й роты Юри Эстам.
Лаар пишет, что на рассвете 28 июля шквальным огнем началась атака противника, который оттеснил находившихся на равнине мужчин обратно к кладбищу. Но защищавшие склон Гренадерской горки мужчины не сдавались. "28 июля в первой половине дня в бункере на западном склоне Торнимяги у вайвараского кладбища от осколка мины или снаряда погиб командир батальона майон Сооден", - пишет он в книге "Sinimäed 1944".
В книге Лаар также отмечает, что Сооден по некоторым знакам предвидел свою гибель и заказал себе по этому поводу новый костюм. "В нем Георга Соодена и похоронили рядом с монументом павшим в Освободительной войне в родном для него Йыхви, куда за ним вскоре последовал погибший 25 августа друг - командир 2-й роты его батальона Рауль Юриадо".
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