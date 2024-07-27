"OSK Grupp" - муниципальное предприятие, на котором трудятся 26 работников, действует в сферах теплоснабжения, строительных работ, обслуживания жилого фонда, предоставляет услуги бани. Предложения от кандидатов ждут до 18 августа.
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Совет "OSK Grupp" объявил конкурс для поиска нового руководителя
В условиях конкурса говорится, что от кандидатов ожидают опыта руководящей работы и опыта в сфере строительства и продаж. Как минимум, среднего образования; владения эстонским языком устно и письменно, русским языком на уровне общения. Умения пользоваться компьютером (World, Excel), наличия водительского удостоверения категории B. Желания и умения развивать предприятие и хорошего умения общаться.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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