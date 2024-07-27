Сб, 27.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Совет "OSK Grupp" объявил конкурс для поиска нового руководителя

Ирина Кивисельг
, журналист
Copy
Денис Вершинин.
Денис Вершинин. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"OSK Grupp" - муниципальное предприятие, на котором трудятся 26 работников, действует в сферах теплоснабжения, строительных работ, обслуживания жилого фонда, предоставляет услуги бани. Предложения от кандидатов ждут до 18 августа.

В условиях конкурса говорится, что от кандидатов ожидают опыта руководящей работы и опыта в сфере строительства и продаж. Как минимум, среднего образования; владения эстонским языком устно и письменно, русским языком на уровне общения. Умения пользоваться компьютером (World, Excel), наличия водительского удостоверения категории B. Желания и умения развивать предприятие и хорошего умения общаться.

По словам председателя правления Владимира Чужаса, задачей будущего руководителя станет организация ежедневной хозяйственной деятельности: заключение и контроль исполнения договоров, управление и контроль за рабочими процессами, развитие предприятия, в том числе поиск новых сфер деятельности и новых клиентов. В свою очередь, совет предприятия предлагает зарплату от 2700 евро в месяц плюс премию по результатам работы, всяческую поддержку со стороны совета и собственника, служебный автомобиль.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх