ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Кристен Михал

"И хотя Михал как достойный доверия политик умер уже давно, правительственный кабинет собирался, будто ничего не случилось, на вонь даже внимания не обращали. И хотя общественность ждала, что премьер-министр заговорит наконец о деле, он говорил все не о том", - писали мы, когда Михала все же освободили от портфеля министра юстиции после того, как проценты поддержки Партии реформ неумолимо падали.