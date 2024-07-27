Почти 12 лет назад в этой рубрике мы спрашивали: может ли труп быть членом правительства Эстонской Республики? Может. Превращение Кристена Михала в политический труп в связи со скандалом, связанным с сомнительным сбором Партией реформ денег, было долгим и мучительным.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристен Михал
"И хотя Михал как достойный доверия политик умер уже давно, правительственный кабинет собирался, будто ничего не случилось, на вонь даже внимания не обращали. И хотя общественность ждала, что премьер-министр заговорит наконец о деле, он говорил все не о том", - писали мы, когда Михала все же освободили от портфеля министра юстиции после того, как проценты поддержки Партии реформ неумолимо падали.
На этой неделе пришло подтверждение, что бывший политический труп может за 12 лет заново набрать в легкие кислорода, чтобы ожить не только как член правительства, но и как премьер-министр. "Любой скандал закаляет, делает человека уступчивее, дает лучшее понимание жизни", - признал Михал, отвечая на этой неделе в Рийгикогу на вопросы о старых грехах.
Кроме того, нельзя однозначно сказать, является руководство правительством в нынешней ситуации наградой или скорее наказанием. "Эта работа забирает все, что ты можешь дать", - констатирует он.