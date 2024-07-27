ПЕРЕДОВИЦА Платная парковка как оздоравливающая мера

Не надо быть ясновидящим, чтобы спрогнозировать, что введение платы на нескольких крупных парковках увеличит нагрузку на расположенные рядом парковки, а если их недостаточно, то и на дворы соседних жилых домов. Если даже возле домов установлены дорожные знаки, ограничивающие движение, то кто будет регулярно заниматься нарушителями и во сколько это обойдется?

К сожалению, для некоторых владельцев транспортных средств вопрос не столько в деньгах для оплаты парковки, сколько в принципиальном нежелании платить. Это своего рода азартная игра, как оставить машину как можно ближе к бесплатному месту.

Понятно, что в каких-то ситуациях необходимо подъехать на машине поближе. Например, если надо дотащить тяжелые сумки из магазина. Но это не означает, что машина должна остаться стоять надолго. На окраинах подобных Йыхви маленьких городов должно быть больше общественных парковок - таких, как, например, недавно построенная возле железнодорожной станции. Дойти оттуда до центра города займет не более пяти минут. Нестрашно, если пришлось бы прогуляться 10-15 минут и от работы до машины.

Некоторое время назад в рамках кампании "Eesti Terviserajad" (Эстонские тропы здоровья) раздавали парковочные часы с рекомендацией ставить свою машину в самый дальний угол у крупных магазинов, так как это позволяет пройти за день чуть больше шагов. Опубликованное на этой неделе исследования Института развития здоровья также ссылается на то, что большинство проблем со здоровьем у людей в Эстонии возникает от малой подвижности.

Принимая это во внимание, можно назвать введение платных парковок полезной для здоровья мерой.