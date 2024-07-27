СВОДКА ПОЛИЦИИ Мужчина и женщина вместе избили молодую женщину

Полицейские задержали подозреваемых и возбудили уголовное производство.

С парковки дома отдыха украли велосипед

Полиция получила сообщение, что 19 июля с парковки дома отдыха по улице Вирулазе в Тойла украден велосипед черного цвета стоимостью 450 евро.

Миграционные чиновники поймали нелегального работника

Чиновники миграционной службы Идаской префектуры полиции обнаружили на одном из ида-вируских предприятий иностранца, чье краткосрочное трудоустройство не было оформлено в соответствии с требованиями. Иностранец получил штраф 200 евро.

Пограничники отправили обратно в Россию десятерых иностранцев

В среду и четверг сотрудники Нарвского погранпункта развернули и отправили в Россию десятерых иностранцев, желавших попасть в Эстонию. Среди них было семь граждан России, два гражданина Молдавии и один гражданин Канады. Причинами, почему они не смогли ступить на эстонскую землю, были отсутствие необходимых для въезда в страну документов, неясные объяснения относительно причин поездки или установленная в ходе беседы потенциальная опасность для общественного порядка или безопасности государства.

Норвежец оставил на погранпункте значки на шапку

Прибывший в четверг из России в Эстонию гражданин Норвегии вынужден был оставить на границе два значка с символикой Советского Союза, так как подобное прикладное искусство запрещено в Эстонии.

Гражданин Грузии целый год незаконно пребывал в Европе

В четверг на пограничном пункте выяснилось, что пересекающий нарвскую границу в направлении России гражданин Грузии незаконно пребывал в Шенгенском визовом пространстве 368 дней, из которых 62 дня провел в Эстонии. Перед тем как пропустить его в сторону России, ему назначили штраф в размере 800 евро.