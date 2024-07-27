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Жилой квартал в Нарве остается без горячей воды

Илья Смирнов
, журналист
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В Кренгольмском районе Нарвы без горячей воды остаются три десятка квартирных домов, подключенных к 300-метровому участку теплотрассы, нуждающемуся в капитальном ремонте.
В Кренгольмском районе Нарвы без горячей воды остаются три десятка квартирных домов, подключенных к 300-метровому участку теплотрассы, нуждающемуся в капитальном ремонте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

https://severnojepoberezhje.postimees.ee/8057699/narvu-predupredili-o-vremennom-otklyuchenii-goryachey-vodyСетевики в Нарве стабильно поддерживают традицию на несколько дней летом оставлять город без центрального снабжения горячей водой, посвящая эту паузу обслуживанию и ремонту теплотрасс. В нынешнем же году жители целого квартала в Кренгольмском районе города вторую неделю остаются без возможности принять теплый душ или помыть посуду под горячей водой.

Нарвское теплосетевое предприятие АО "Narva Soojusvõrk" в нынешнем году на четыре дня с 15 до 19 июля отключало всем потребителям горячую воду. Это в общем обычная для Нарвы ежегодная практика - чтобы проверить и подлатать трубы. На участках теплотрасс, где нужна полная замена труб, отключение горячей воды продолжится на более длительный период, как и предупреждали заранее.

В Кренгольмском районе без горячей воды и сейчас остаются 29 квартирных домов, подключенных к одному 300-метровому участку теплотрассы. Он будет в ремонте ориентировочно до 11 августа. На этом участке оказались квартирные дома по улицам Ору, Уускюла, Юули, Креэнхольми. Если в случае ремонта иных участков трубопровода подрядчики могут сделать временную обводящую схему, то со столь длинным участком проделать такой нехитрый трюк было бы чрезвычайно дорого, как объяснили "Северному побережью" в сетевом предприятии.

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Нарва
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