Жилой квартал в Нарве остается без горячей воды

Нарвское теплосетевое предприятие АО "Narva Soojusvõrk" в нынешнем году на четыре дня с 15 до 19 июля отключало всем потребителям горячую воду. Это в общем обычная для Нарвы ежегодная практика - чтобы проверить и подлатать трубы. На участках теплотрасс, где нужна полная замена труб, отключение горячей воды продолжится на более длительный период, как и предупреждали заранее.

В Кренгольмском районе без горячей воды и сейчас остаются 29 квартирных домов, подключенных к одному 300-метровому участку теплотрассы. Он будет в ремонте ориентировочно до 11 августа. На этом участке оказались квартирные дома по улицам Ору, Уускюла, Юули, Креэнхольми. Если в случае ремонта иных участков трубопровода подрядчики могут сделать временную обводящую схему, то со столь длинным участком проделать такой нехитрый трюк было бы чрезвычайно дорого, как объяснили "Северному побережью" в сетевом предприятии.