Нарвский футбольный клуб "Транс" подписал контракт с 22-летним польским полузащитником Каспером Копчаком, пишет rus.err.
Ряды "Нарва-Транса" пополнил польский полузащитник
Контракт подписан до конца года, Каспер Копчак будет играть под номером 71, передает официальный сайт нарвского клуба.
"Хорошее спокойное место, я люблю гулять по городу. Могу сказать, что тут недалеко есть отличный пляж! Вот только я не очень люблю такую жаркую погоду, как сейчас. Мне по душе больше "английская" погода. Также я тут встретил великолепных людей. Очень хороший персонал, отличные игроки в команде, я сразу нашел друзей. Команда очень интернациональная, но мне это нравится. Со всеми замечательные отношения. Думаю, я смогу легко вписаться в коллектив и стать важной частью команды. У нашей команды есть своя ДНК, и я знаю, что мы сможем показать это на поле", - поделился первыми впечатлениями от Нарвы и от клуба польский футболист.
Копчак - левоногий полузащитник, который может сыграть как левого вингера, так и действовать в одиночку по всему флангу. Он выступал за молодежные команды "Краковии", "Пяста", побывал в академии английского "Сандерленда", играл за вторую команду "Сталь" из города Мелец.