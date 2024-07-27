Ряды "Нарва-Транса" пополнил польский полузащитник

"Хорошее спокойное место, я люблю гулять по городу. Могу сказать, что тут недалеко есть отличный пляж! Вот только я не очень люблю такую жаркую погоду, как сейчас. Мне по душе больше "английская" погода. Также я тут встретил великолепных людей. Очень хороший персонал, отличные игроки в команде, я сразу нашел друзей. Команда очень интернациональная, но мне это нравится. Со всеми замечательные отношения. Думаю, я смогу легко вписаться в коллектив и стать важной частью команды. У нашей команды есть своя ДНК, и я знаю, что мы сможем показать это на поле", - поделился первыми впечатлениями от Нарвы и от клуба польский футболист.