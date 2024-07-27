Синоптик: не хочу никого пугать, но вероятно очень сильное и опасное ухудшение погоды

"Сегодняшние модельные расчеты показывают, что в воскресенье область низкого давления дойдет до стран Балтии со стороны Польши, в которой будет стремительно развиваться новый циклон, - пишет Кийтсак в субботу. - Осадки сначала пройдут над южной Эстонией, а вечером распространятся оттуда по стране на север. Помимо небольшого дождя модели также показывают развитие перистых облаков и, как следствие, сильный дождь, а иногда и грозу".

"Однако относительно всей этой ситуации в воздухе висит много знаков вопроса, начиная с того, насколько страшным станет этот циклон и какова будет его точная траектория. От них также зависят интенсивность дождя и охват дождевой зоны, а также область ветра и его сила. Текущие модельные расчеты показывают, что выпадает более 50 мм дождя, а в некоторых моделях - даже более 100 мм дождя. Если бы выпало такое большое количество осадков, возник бы очень высокий риск наводнений. Реально ли вообще то, что сейчас показывают модели? Все возможно, все видели", - рассуждает Кийтсак, добавляя, что иногда погодные модели склонны придавать таким циклонам более устрашающий вид, чем на самом деле, но не всегда.