Каллас: эстонским высшим учебным заведениям нужны иностранные студенты

Как пишет rus.err, 11 июля академик Яак Аавиксоо представил отчет о расходах на образование в Эстонии, в котором говорится, что вклад иностранных студентов и организаций удивительно мал и составляет 1,3% от общего дохода эстонского сектора образования в 2022 году.

Высшее образование на эстонском языке для студентов бесплатное, существуют также англоязычные программы обучения, за которые не взимается плата. Также существует правило, согласно которому англоязычные учебные программы, являющиеся бесплатными для граждан Эстонии, также должны быть бесплатными и для граждан Евросоюза. Для граждан третьих стран в большинстве университетов все специальности являются платными.

По словам министра образования Кристины Каллас, чтобы повысить вклад иностранных студентов в доходы от образования, необходимо увеличить количество студентов из третьих стран в эстонских вузах.

"Мы действительно обсуждали с университетами, что нам нужно составить долгосрочный план развития высшего образования уже осенью, потому что в 2025 году нам нужно подписать новые административные договоры с университетами. Это будет означать, на наш взгляд, что мы все же даем вузам возможность увеличить количество иностранных студентов. Не сокращать эстоноязычные бесплатные места, а увеличивать количество иностранных студентов, обучающихся на платной основе в вузах", - пояснила Каллас.

По словам Каллас, откуда государство планирует брать платных студентов, зависит от политики привлечения талантов.

"Это также во многом связано с согласованием общей политики страны по привлечению талантов. Мы в коалиции теперь, обновив соглашение, договорились, что нам нужна очень четко сформулированная государственная политика привлечения талантов. И этим мы должны заниматься - каковы наши основные интересы по теме иностранных студентов и талантов, из каких стран и регионов Эстония должна их привлекать", - сказала Каллас.

По данным Министерства образования и науки, по состоянию на минувший учебный год в Эстонии обучались 4340 иностранных студентов. Большинство из которых учится по англоязычным учебным программам. Пять процентов иностранных студентов учатся на эстонском языке в бакалавриате и магистратуре.

Больше всего иностранных студентов родом из Финляндии (749), далее следуют Украина (497), Россия (295) и Индия (187).

Тремя наиболее популярными направлениями обучения для иностранных студентов являются бизнес, администрирование и право (1143 студента), гуманитарные науки и искусство (796), а также информационные и коммуникационные технологии (621).

В магистратуре учатся 1700 (или 39%) иностранных студентов.