Некогда ждать: Айдуский центр водного спорта открылся до полного завершения всех работ

"Мы решили, что откроемся уже сейчас, но просим понимания, что не до конца все сделано. Но все кто, уже пришли, очень рады. В центре возможность кататься на каноэ, есть катамараны и другое. К тому же у нас есть бассейны, сделан маленький пляж для детей, посещать который можно даже с младенцами", - рассказала Раттур.