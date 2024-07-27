Торопясь не упустить летние дни, центр водного спорта на бывшем карьере Айду открылся сразу, как появилась вся необходимая инфраструктура и водные аттракционы, не дожидаясь окончательного завершения всех работ, пишет rus.err.
Некогда ждать: Айдуский центр водного спорта открылся до полного завершения всех работ
По словам менеджера по маркетингу центра Терье Раттур, основные работы по строительству завершены, но какие-то моменты еще требуют доработки.
"Мы решили, что откроемся уже сейчас, но просим понимания, что не до конца все сделано. Но все кто, уже пришли, очень рады. В центре возможность кататься на каноэ, есть катамараны и другое. К тому же у нас есть бассейны, сделан маленький пляж для детей, посещать который можно даже с младенцами", - рассказала Раттур.
В развитие территории на бывшем карьере Айду было инвестировано около 6 000 000 евро.
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