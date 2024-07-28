На уходящей неделе избирательная комиссия Силламяэ зарегистрировала новым депутатом местного городского собрания Анатолия Вихарева. Он заменил Михаила Соколова, который на этой неделе скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни.
Новым членом горсобрания Силламяэ стал Анатолий Вихарев
Как пишет rus.err, на выборах в октябре 2021 года беспартийный Анатолий Вихарев, баллотировавшийся в горсобрание в списке Центристской партии, получил 44 голоса.
Анатолий Вихарев работает директором анализа процессов на предприятии NPM Silmet. Также он входит в состав комиссии по городскому хозяйству и в совет Силламяэского водоканала.
В горсобрании Силламяэ у центристов 17 мандатов из 21.
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