Банк Эстонии: большого количества просрочек по кредитам не наблюдается

Как сообщает Банк Эстонии, компаниям и домохозяйствам пока удается хорошо погашать свои кредиты, но все еще возможно, что объем необслуживаемых кредитов и потерь по кредитам увеличится в следующем году. На конец июня доля корпоративных кредитов с просрочкой более 60 дней составила 0,3%, жилищных - 0,2%. По сравнению с годом ранее доля проблемных жилищных кредитов немного увеличилась, но оба показателя по-прежнему малы по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Однако доля проблемных кредитов среди других кредитов домохозяйств (в первую очередь потребительских) увеличилась. Они выросли до 2,6%. Это примерно вдвое больше, чем несколько лет назад, но все же немного ниже долгосрочного среднего показателя. В прогнозе платежеспособность домохозяйств по кредитам зависит, прежде всего, от ситуации на рынке труда. Хотя существенного роста безработицы не прогнозируется, в случае более негативных сценариев нужно быть готовым и к увеличению доли проблемных кредитов.

В целом эстонские банки чувствуют себя достаточно уверено. Во втором квартале этого года банки заплатили 96 миллионов евро подоходного налога, тогда как годом ранее он составлял 34 миллиона евро. Прибыли банков также сократились из-за того, что постепенное снижение рыночных процентных ставок (включая Euribor) снижает процентные доходы банков быстрее, чем процентные расходы по депозитам и другим источникам финансирования. Противоположное произошло, когда рыночные процентные ставки выросли. Если исключить более высокие, чем обычно, расходы по подоходному налогу, рентабельность банков, то есть отношение прибыли к активам, все еще была примерно на 45% выше долгосрочного среднего показателя.

Кредитный портфель банков стабильно рос. В конце июня кредитный баланс компаний был чуть более чем на пять процентов выше, чем годом ранее. Это доказывает, что, несмотря на слабое состояние экономики и более высокий, чем обычно, уровень процентных ставок, корпоративные инвестиции остаются относительно стабильными.