Жители Эстонии все чаще используют мгновенные платежи

Жители Эстонии купили с помощью банковских карт товаров и услуг в Эстонии и за рубежом на общую сумму почти 2,7 млрд евро, что на 3,7% больше, чем год назад.

Наличных в банкоматах Эстонии во втором квартале было снято на 16,7% больше, чем в предыдущем квартале; по сравнению с прошлым годом, однако, снятие наличных сократилось на 3,7%. Средняя сумма наличных немного увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 157 евро. В предыдущем квартале средняя сумма составляла 158 евро.

76% карточных платежей, совершенных в Эстонии во втором квартале, были мгновенными платежами

По обороту наибольшее количество платежей было совершено в магазинах продуктов питания и товаров повседневного спроса (29,9%). 11,6% и 7,9% оборота карточных операций пришлось на предприятиях размещения и общественного питания и на автозаправочных станциях.