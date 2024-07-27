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ОЛИМПИАДА Команда гребцов с нарвитянином Михаилом Куштейном борется за выход в финал

Северное побережье
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Нарвитянин Михаил Куштейн накануне вылета в олимпийский Париж.
Нарвитянин Михаил Куштейн накануне вылета в олимпийский Париж. Фото: Ilja Smirnov

Эстонская мужская четверка (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) в предварительном заезде заняла четвертое место. Эстонские гребцы продолжат борьбу за выход в финал в утешительном заезде, который пройдет в понедельник, передает rus.err.

Предварительный заезд с участием команды Эстонии выиграли итальянцы, путевку в финал получили и ставшие вторыми поляки. А вот командам Швейцарии и Эстонии придется бороться за выход в финал в утешительном заезде.

В другом предварительном заплыве прямые путевки в финал получили команды Нидерландов и Великобритании. В утешительный заезд попали немцы, норвежцы и румыны.

Из пяти участников утешительного заезда в финал, который состоится 31 июля, выйдут две команды.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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